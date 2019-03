Angel caído

Otra vez afuera de la selección argentina. Una nueva lesión lo sacó del equipo a Angel Di María, quien "sufrió hoy (ayer) una lesión muscular del recto anterior izquierdo, que le impedirá jugar los próximos partidos amistosos de la albiceleste. Quedará desafectado de la convocatoria". De esta forma confirmó el cuerpo médico la sensible baja de Fideo, que no podrá disputar los juegos de la fecha Fifa ante Venezuela mañana, a las 17, en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, y Marruecos el martes 26, en el de Tánger. Un nuevo golpe anímico para el ex jugador de Central que había hablado con el cuerpo técnico para ponerse a disposición y volver a vestir la camiseta de Argentina.

El actual jugador de PSG francés, al igual que Lionel Messi, retornaba a la selección luego de ocho meses. Su último encuentro había sido en la derrota por 4-3 ante Francia por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Y esperaba con ansiedad regresar y comenzar a dejar atrás las lesiones que lo tuvieron a maltraer cada vez que se puso la albiceleste. Pero eso no sucedió y antes del regreso se confirmó la molestia. Ahora se aguarda por más precisiones acerca de la lesión que sufrió Fideo, quien esperaba con ansias este retorno al combinado que dirige Lionel Scaloni, que disputará los últimos dos amistosos previos a su participación en la Copa América de Brasil, que comenzará el 14 de junio.

Angelito tiene varios antecedentes de perderse encuentros cada vez que estuvo vistiendo la camiseta de la selección. Le sucedió en el Mundial de Brasil cuando sintió un pinchazo en el muslo derecho en el encuentro frente a Bélgica, en los cuartos de final. Esto le imposibilitó llegar totalmente recuperado a la final con Alemania pese al gran nivel que venía mostrando. En medio de intensos rumores sobre supuestos pedidos de Real Madrid, club dueño de su pase por entonces, al DT Alejandro Sabella para que no lo arriesgara, finalmente se quedó afuera del cotejo decisivo disputado en el estadio Maracaná.

Una situación similar sufrió en la final de la Copa América 2015. Otra vez el karma de una lesión en un partido decisivo. Argentina perdió por penales con Chile, pero Di María no llegó a la definición por haber sentido, tras un pique, un pinchazo en su isquiotibial derecho que lo obligó a ser reemplazado por decisión de Gerardo Martino.

Un año después, otra lesión que lo desafectó del combinado. Por la Copa América Centenario de Estados Unidos, Di María fue reemplazado en el primer tiempo en el encuentro ante Panamá por la fase de grupos. Esta vez por una molestia en el aductor derecho que le impidió jugar los restantes cotejos. Fideo retornó para la final, nuevamente con Chile, pero duró apenas una hora en cancha por no encontrarse físicamente pleno. Tras un empate sin goles, Argentina volvería a caer por penales ante Chile.

La primera vez que el ex delantero de Central se quedó afuera de una final con la selección por culpa de una lesión ocurrió en el Mundial Sub 20 de Canadá 2007. Di María era la gran figura del equipo en el encuentro ante Chile por la semifinal, e incluso convirtió un gol, pero en el segundo tiempo pidió el cambio luego de un remate forzado por la marca de Arturo Vidal. De este modo, se perdió la final que Argentina le ganó a República Checa por 2 a 1.

Di María pidió regresar a la selección tras ocho meses de ausencia y ser parte del ciclo de Scaloni. Tuvo la venia del DT, que lo citó para los amistosos de cara a la Copa América. Pero una nueva molestia muscular lo retiró a boxes.