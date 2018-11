Andrada da la pelea en el arco

Toda la energía está apuntada al superclásico revancha de la final de la Copa Libertadores. Eso está claro. Menos para un jugador que el sábado jugará un partido fundamental ante Patronato: Esteban Andrada. Sí, el ex Lanús que fue titular indiscutible hasta que le rompieron la mandíbula ante Cruzeiro regresará a los tres palos en la Superliga y apuesta a poner en aprietos a Guillermo Barros Schelotto, para obligarlo a la disyuntiva de si volver a darle el lugar ante River o bancar a la figura en la Bombonera, Agustín Rossi.

Andrada se lesionó el 19 de septiembre, cuando Dedé lo chocó duro. Ahí lo fracturó, pese a lo cual siguió atajando hasta el final, aunque luego debió ser operado. Ya se pensaba que no volvería hasta el año próximo, pero su recuperación fue muy buena, al punto que el Mellizo lo pondrá de titular el sábado, a las 17, en el Alberto J. Armando frente al débil Patronato. Habrá que ver si se la banca bien ante un rival que se supone le llegará poco y si puede incidir en la decisión final para que una semana después juegue en el Monumental.

El que está descartado es Cristian Pavón. Se desgarró el isquiotibial izquierdo y, aunque ayer hizo gimnasia y fisioterapia, es imposible que en 13 días se recupere. Por eso toma impulso la chance de que sea Darío Benedetto su reemplazante, aunque no hay que descartar las otras opciones: Carlos Tevez, que entró bárbaro en la ida, Mauro Zárate y hasta Edwin Cardona, quien publicó sugestivamente en Instagran: "Si pensabas que estaba acabado, te has equivocado, recién comienzo a tomar impulso. Estoy herido, no vencido". ¿Será la sorpresa táctica de Barros Schelotto?





El adelanto de la 13ª

La 13ª fecha se jugará el fin de semana del superclásico y por eso la AFA decidió que Boca y Patronato adelanten para este sábado, a las 17.10. El árbitro será Diego Abal.