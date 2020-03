Analizan bajar los sueldos

Los clubes de la Bundesliga podrían recortar los salarios de los jugadores debido a la suspensión del torneo por el coronavirus hasta el 2 de abril, aunque no está definido que se retomen las actividades a partir de esa fecha. No obstante, los directivos continúan abonando los sueldos de sus futbolistas, situación que es analizada por los dirigentes debido a que ya no se generan ingresos por venta de entradas. Otros de los puntos que toman en cuenta es la probable rescisión de contratos de televisión y publicidad.