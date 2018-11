La imprevista lesión de Joel Amoroso le impedirá a Omar De Felippe llegar a los tres partidos seguidos con una misma formación, lo que hubiese sido inédito en su ciclo al frente de Newell's. La molestia en el isquiotibial derecho, que podría tratarse de un desgarro, dejó al entrenador sin un futbolista al que nunca dudó de ponerlo de titular. Si bien las alternativas que maneja el DT para visitar a Aldosivi son dos, Víctor Figueroa es el principal candidato. Es que De Felippe acostumbra a elegir a jugadores de experiencia. La restante opción es el juvenil Julián Marcioni, con escasos minutos en la primera división.

"Estiró la pierna para llegar a una pelota y le molestó", explicó De Felippe sobre la lesión de Amoroso. El lunes se le harán estudios para determinar la gravedad. No se descarta un desgarro. "Por lo poco que falta, no sé si lo vamos a tener para los partidos que quedan", adelantó el entrenador. Amoroso estuvo entre los once en 9 de los 12 partidos de la Superliga. Faltó sólo por encontrarse suspendido en dos encuentros y en otro fue excluido porque Newell's jugó con un equipo alternativo, ante Argentinos Juniors (2-0).

El entrenador habitúa a elegir futbolistas con trayectoria y en ese sentido Figueroa saca ventaja para ser el sustituto de Amoroso. Titular en 6 de los 12 partidos de la Superliga, en varias ocasiones lo hizo de volante por izquierda. Si mañana aparece desde el inicio, jugará por ese sector y Héctor Fértoli se correrá al opuesto, el lugar dejado vacante por Amoroso.

El aceptable desempeño de Figueroa cuando ingresó en el segundo tiempo contra Defensa y Justicia (0-0) también es un buen aval.

De Felippe dijo que también tiene en cuenta a Marcioni, el volante de 20 años de Cruz Alta. Marcioni debutó en primera contra Deportivo Rincón de Los Sauces por Copa Argentina, jugando algo más de un cuarto de hora. Volvió a ingresar en el segundo tiempo contra el Halcón de Varela por la Superliga.

Cada uno tiene diferentes características y depende de quién juega el equipo tratará de llegar de manera distinta al arco que defenderá el ex rojinegro Luciano Pocrnjic.

"Marcioni tiene un juego directo, mucha velocidad. Figueroa es un jugador que maneja muy bien los tiempos y la pelota", describió De Felippe.

El entrenador acostumbra a elegir a los experimentados por sobre los juveniles. Por esta razón, Figueroa es el favorito para entrar por Amoroso. Y si bien no dio los nombres para los restantes puestos, tampoco manifestó que vaya a modificar algo. Por lo tanto, la formación para jugar en el estadio José María Minella será con Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Teodoro Paredes, Fabricio Fontanini y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue y Hernán Bernardello; Héctor Fértoli, Mauro Formica y Figueroa o Marcioni; Luis Leal.