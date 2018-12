La tapa. El diario español hizo hablar al rosarino.

"Amo el fútbol, pero la familia está por encima de todo". Con ese título el diario Marca de España anticipaba su entrevista con Lionel Messi sobre su filosofía de vida, la que demuestra a menudo en las redes sociales cuando sube fotografías con sus hijos y su esposa, la también rosarina Antonela Roccuzzo. También el astro reconoció que "no esperaba este año conquistar el Balón de Oro" y se refirió a la rivalidad con el portugués Cristiano Ronaldo al decir que "fue muy sana y bonita para el espectador".

Messi dio la nota antes de regresar a la Argentina, a Rosario, donde está disfrutando de las vacaciones y las fiestas en familia. Y retomará la competencia de la Liga el domingo 6 de enero ante Getafe.

"Sabía que no iba a ganar este año el Balón de Oro. Cuando escuchaba a los candidatos al premio, ya sabía que no iba a estar y ya después no esperé por ver si salía tercero o quinto". Justamente, el crack de Barcelona finalizó detrás de Modric, Cristiano Ronaldo, Griezmann y Mbappé, por lo que no pudo lograr el sexto premio, aunque sí lo hizo con el Botín de Oro como goleador europeo por quinta vez.

Al referirse a Cristiano Ronaldo, que tras el Mundial 2018 partió a Italia (a Juventus) y no se dio la rivalidad en la liga española, reconoció que "fue un grandísimo jugador para Real Madrid y la Liga", a lo que agregó: "Fue una linda época. Cada uno intentaba ganar con su equipo y fue una rivalidad sana y bella para el hincha".





