Amistosos previos al repechaje

Tras un mes y medio de entrenamientos en el predio de Ezeiza, las 21 jugadoras de la selección argentina de fútbol _entre ellas dos rosarinas_ viajarán mañana hacia Tampa (Estados Unidos) para jugar dos partidos contra un equipo universitario. La gira continuará hacia Puerto Rico, donde las albicelestes dirigidas por Carlos Borrello jugarán otros dos amistosos contra la selección de ese país.

El viaje es preparatorio al repechaje que deberán jugar en noviembre con el equipo clasificado en cuarto lugar de la Concacaf. ¿Cuál será el rival? Se sabrá recién en octubre. Lo más importante es que el que se quede con el partido será, a la vez, el equipo dueño del pasaje al Mundial de Francia 2019.

Vanina Correa, de 34 años y arquera de Social Lux (quien fue parte del último plantel que jugó un Mundial femenino en China 2007 y estuvo en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008), y Virginia Gómez, de 27 años y defensora de Rosario Central (ex Sub 17 y Sub 20), son las representantes locales.

Ambas, junto al resto del equipo, jugarán contra el plantel de la Universidad de Florida del Sur los días 25 y el 27 de agosto, en ambos casos a las 10 (hora argentina).

Y el 30 de agosto, a las 20 (hora argentina), y el 2 de septiembre, a las 17 (hora argentina), se enfrentarán a las boricuas.

El combinado argentino quedó tercero (tras Brasil y Chile) en la Copa América femenina que se jugó en abril de este año. Y a diferencia de otros años no tardaron mucho en volver a los entrenamientos. Lo que hace suponer que los pedidos de las futbolistas, quienes llegaron a hacer paro el año pasado en reclamo de pagos de viáticos y mejores condiciones de entrenamiento, parecen haber sido escuchados esta vez por la AFA.

El equipo de las chicas no goza ni por asomo del mismo confort que la selección masculina, pero esta vez entrenó en las mismas canchas y concentró en las mismas habitaciones en las que estuvieron los integrantes del conjunto masculino en la previa del Mundial de Rusia 2018.

En estas últimas semanas, las albicelestes realizaron prácticas en doble turno a las órdenes de Borrello y también de Analía Hirmbruchner (ayudante de campo), Osvaldo Conte (preparador físico) y Néstor Calviño (entrenador de arqueras). Las actividades incluyeron desde rutinas de gimnasio y trabajos físicos y tácticos hasta ensayos de fútbol.

Algunas futbolistas que están jugando en el exterior no serían parte de esta gira de partidos amistosos. Tal sería el caso de la capitana María Florencia Bonsegundo, quien salió campeona en la última temporada con la UAI Urquiza y ahora está jugando en el Sporting Club de Huelva (España).