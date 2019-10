No es común que haya apenas un rosarino en el seleccionado argentino. Angel Correa es el único citado por Lionel Scaloni para esta fecha Fifa. El delantero de Atlético de Madrid será titular en el amistoso de esta tarde contra Alemania en Dusseldorf, en un representativo nacional sin la habitual impronta rosarigasina. Es que Lionel Messi no está por la suspensión de la Conmebol, Giovani Lo Celso se recupera de una lesión en la cadera y Angel Di María no es convocado desde la participación en la Copa América de Brasil.

Scaloni tampoco tuvo en cuenta a Mauro Icardi, que no integra el seleccionado desde que jugó tres amistosos en el último semestre de 2018. Una situación parecida vive Franco Cervi. No lo convocan desde 2018. La exclusión de Ever Banega no resulta extraña. No se encuentra en los planes del entrenador. La última vez que vistió la celeste y blanca fue en el Mundial de Rusia 2018.

Los dos amistosos: hoy, a las 15.45, Argentina v. Alemania (Dortmund, Alemania) / Domingo, a las 11, Argentina v. Ecuador (Elche, España)

Además, el entrenador nacido en Pujato no consideró para los enfrentamientos contra Alemania y Ecuador, el domingo, a un arquero de la región, el casildense Franco Armani. El número uno de River no fue citado porque jugará en una semana la revancha de semifinales ante Boca por la Copa Libertadores.

Messi es indudablemente la ausencia que más se siente. La AFA no consiguió torcerle el brazo a la Conmebol para que le reduzcan el castigo de tres meses, hasta noviembre, por los reproches de la Pulga al organismo sudamericano por los arbitrajes en la Copa América.

La particular ausencia de futbolistas rosarinos en la selección tiene la excepción de Angel Correa. Surgido del club Alianza Sport, el atacante de 24 años volvió a tener la chance de jugar, tras el amistoso ante Marruecos de marzo pasado. En ese momento le alcanzó con ingresar en el segundo tiempo para anotar el único gol en el triunfo argentino.

Durante el ciclo Scaloni además fue titular en los amistosos contra Brasil (0-1) y México (2-0) de 2018.

Scaloni busca un recambio generacional en la selección, sin que haya una estructura consolidada. Si el hincha promedio no se identifica con la selección, menos aún los rosarinos sin jugadores de la ciudad con los que se sienten representados.

Con respecto a los demás convocados, hay sólo un futbolista que juega en el torneo local, Nicolás Domínguez (Vélez). Es cierto que Matías Zaracho (Racing) no viajó por una lesión muscular y que el entrenador no citó a los jugadores de Boca y River por enfrentarse por la Copa Libertadores.

Alemania, que jugará el domingo ante Estonia por la clasificación a la Eurocopa, llega muy debilitada, con 12 lesionados, entre ellos Toni Kroos (Real Madrid). El seleccionado de Joachim Low vive un cambio generacional y presentaría el debut de algunos jóvenes como Serdar y Amir.

El día que Maxi entró por Scaloni

En el amistoso de Argentina y Alemania (2-2) de 2005 en Dusseldorf, Maxi Rodríguez ingresó por Lionel Scaloni en el inicio del 2º tiempo. La Fiera fue el único rosarino ese día, pero también jugaron otros surgidos de clubes de la ciudad: Heinze, Duscher y Abbondanzieri.

Los goles llegaron con los de acá

Angel Di María festeja su gol, abrazado con Lionel Messi, autor de otro, en el triunfo de Argentina sobre Alemania por 3 a 1 en 2012. En ese amistoso, hubo otro rosarino: Ezequiel Garay. El sanlorencino Javier Mascherano fue titular.