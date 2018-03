América hizo pesar su rotación

Endereza el cuerpo y baja el pique. Decide en una fracción de segundo y se filtra entre la defensa. Frena, se eleva y saca el tiro en acrobática contorsión para que la naranja cruce la red. Julián Mendia es pieza clave de Sportivo América.

Cada pelota que entra en su radar tiene destino de gol. Mete un bloqueo y espera a cuatro o cinco metros del aro, levanta la mirada y sabe que el balón viene. Sus largos brazos se elevan y la pelota sale bien alta para una caída perfecta. Tomás Dell'Arciprette es garantía de gol en Sportivo América.

No es el más rápido, tampoco el más alto, menos el más ágil. Pero cada vez que ingresa produce de manera automática con mañas en defensa y mano fina en ofensiva. Julián Matteini es un refuerzo que ya le da alegrías a Sportivo América.

Y como ellos, el Verde tiene variedad de personal, y sabe que a lo largo de un partido, alguno de ellos aparecerá para resolver. A tal punto que la victoria por 79 a 63 como visitante ante Los Rosarinos Estudiantil dejó en segundo plano al debut de Thomas Brown, quien no pasó desapercibido por obvias razones, pero cumplió un rol de recambio y prácticamente no lanzó. Lo del estadounidense es imposible de juzgar por un partido, menos en uno jugado en un estadio de dimensiones acotadas y con agobiante calor. Jugó gran parte de los minutos que estuvo en cancha como base, tuvo buenos minutos en defensa ante Fascia, subió bien la bola, robó y definió una situación de contra y regaló un par de lindas asistencias, pero la pelota nunca le volvió a llegar. Estaba claro que el negocio de Sportivo pasaba por otro lado y la prioridad en el segundo tiempo fue abastecer a los internos, que resolvieron de la mejor manera.

Estudiantil realizó un planteo inteligente de desgaste y aprovechó al máximo algunas desatenciones que tuvieron los visitantes en defensa individual, pero tras un primer tiempo de mucho esfuerzo, no pudieron evitar que América se escape en la segunda mitad. Cuando fue a zona, la visita se lo hizo pagar con triples y el partido se abrió definitivamente.

Con Fascia como estandarte, el local salió a achicar la diferencia, pero no pudo cambiar un destino sellado largo rato antes.

Desde su construcción, ambos planteles tienen objetivos diferentes y se notó.

Atalaya y Temperley también lideranLa segunda jornada de la Superliga trajo una nueva victoria de Atalaya. Fue como visitante frente a Caova 82 a 71 para quedar en la punta junto a América y a Temperley, que venció fuera de casa a Echesortu por 96 a 68. En tanto, Talleres de Villa Gobernador Gálvez superó como local a Sportsmen Unidos por 85 a 71 con 16 puntos de Joaquín Cingolani y Agustín Chiana, mientras que El Tala le ganó a Gimnasia y Esgrima por 79 a 55. Por su parte, en la jornada inaugural de la A2, Regatas se impuso a Newell's por 74 a 71, mientras que Ciclón superó a Provincial 65 a 60, Puerto a Náutico 65 a 60 y Alumni de Casilda a Talleres (AS) 69 a 61.David Ferrara / La Capital