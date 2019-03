Alzugaray sólo fue sorpresa

Alzugaray. No rindió lo esperado.

Alzugaray. No rindió lo esperado. Héctor Río

Lisandro Alzugaray no figuró en los planes en la previa ante Talleres, pero a último momento el entrenador sorprendió con su inclusión relegando a Mauro Formica al banco porque no estaba en un ciento por ciento. Pero el volante no supo aprovechar la chance y su presencia prácticamente pasó desapercibida. A tal punto que a los 54' fue reemplazado por el Gato.

El volante sólo había ingresado algunos minutos con Boca, en el empate en el Coloso. Después en algunos cotejos estuvo en el banco, pero no ingresó. Pero el sábado apareció entre los once en lugar de Formica sorprendiendo a los rojinegros que colmaron el Coloso.

La variante no le dio réditos al equipo de Bidoglio _obviamente que no fue el único responsable de la caída_ y desperdició una buena chance para dar pelea en la formación después de largas semanas de espera.