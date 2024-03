Alvaro Chervo, de Fortín Barracas al básquet profesional en la Liga Argentina

"La realidad es que siempre lo tomé como un deporte para hacer amigos , cuando pasé a Sportmen Unidos lo tomé más en serio y surgió la posibilidad de sumarme a Sportivo Las Parejas, que disputaba el TNA (hoy Liga Argentina). Y ahí, ya con muchos rosarinos como Agustín Pujol, Andrés Meinero, Mauro Tarragó y Tomás Olleros entre otros, me fui formando. Después volví a Rosario con la posibilidad de sentar cabeza, como quien dice, volví a estudiar (se anotó para cursar Administración de Empresas en la UNR) y ahí surgió la posibilidad de jugar la Liga con Sportivo América, así que tuve que pausar la facultad", reseña respecto a su trayectoria nómade en el básquet.

"Lo que más me dejó el básquet, más allá de la disciplina y los hábitos que uno tiene, es tener el privilegio de recorrer el país y haber jugado en Ecuador para conocer otros lugares de Latinoamérica. Es algo que uno ama hacer y qué mejor que recibir una prestación a cambio", valora Alvaro.

A partir de ese momento comienza un quiebre y una maduración en su carrera, puesto que después de varios arrimes en el básquet profesional se le dio probar suerte en la pujante y emergente liga de Ecuador, donde compartió un tiempo con el base rosarino Franco "Picha" Borsellino. En 2022 se sumó a Leones de Riobamba y al año siguiente fichó para Guzmán de Loja.

"Fue duro al principio pero es un país con muchas condiciones para crecer en este deporte. Culturalmente es muy lindo y no lo tenemos en cuenta por no tenerlo en vista, pero la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora. No es lo mismo jugar en Argentina que en estos lugares donde están esperando constantemente que demuestres tus condiciones", comenta.

Básquet de alto vuelo

Mientras descansa entre los entrenamientos en la ciudad portuaria del sur bonaerense, Alvaro se da tiempo para disfrutar de su presente en el básquet profesional y en un ámbito que cataloga como muy competitivo, además de darse el gusto de compartir encuentro con otros rosarinos tales como el propio Franco Borsellino, Lucas Herrera, Geremías Cardona, Joaquín Ríos y Matías Aristu, entre otros.

"Este año la Liga Argentina está muy competitiva. Desde lo personal me siento muy cómodo y muy contento respecto a mi rendimiento personal y del equipo, por eso hay muchas expectativas, porque puede ser un gran año para la ciudad. Bahía Blanca es una ciudad que respira básquet al igual que el club Villa Mitre, donde estoy jugando", destaca.

De paso agrega que el objetivo del club es quedar en lo más alto de la conferencia sur para pelear por una final de conferencia en busca de un ascenso. "Somos realistas y vamos paso a paso", se anima a decir mientras apunta que en lo personal pretende seguir en ese nivel competitivo. Muestra de ello son sus volcadas y puntos que llega a marcar por partido, con picos que superan los 30. Acumula 374 tantos en 823,56 minutos con los Guerreros de Bahía Blanca y junto al otro rosarino Joaquín Ríos son los que figuran dentro del ranking de la Liga en puntos totales.

"En lo personal quiero seguir en este nivel y pegar un salto a la Liga Nacional si se puede, pero todo muy progresivo y sin hacer locuras", afirma.

De chico tuvo algunos arrimes como pivot por su altura pero comenta que luego decidió mutar al puesto de alero para poder construir su camino en el básquetbol de élite. "Soy muy versátil, puedo defender y son las condiciones que más me podían favorecer en el profesionalismo. Puedo defender a un base o escolta, pero me gusta más el contraataque", describe.

Respecto de los aspectos del juego, Chervo apunta: "Trato de ser uno de los referentes en la defensa porque hice mucho hincapié en eso, aunque también busco tiros abiertos y estar posicionado en líneas de gol del equipo y contragolpes".

Quien puede hablar al menos por el paso que compartieron en Guzmán de Ecuador es el base Franco Borsellino, surgido en Ciclón pero de una trayectoria exitosa durante años en El Tala.

"Es un jugador muy dinámico, es un 3-4 que defiende fuerte, tanto a un jugador pesado como a uno liviano", destaca Picha para señalar que en la cancha "le gusta jugar de manera dinámica y eso a los bases nos viene bárbaro porque juega sin pelota y siempre está bien posicionado. Tiene gol de tres puntos que es muy importante, todavía está en etapa de crecimiento en el deporte y tiene para dar más".

A la vez, añade: "Este año le está yendo muy bien en Villa Mitre, tiene confianza de compañeros y cuerpo técnico y cuando eso sucede las cosas se dan".

Otro de los puntos que destaca es el desarrollo y formación que tiene el básquet de Rosario pese a tratarse de una ciudad futbolera en su esencia. "La liga de Rosario es muy competitiva, quizás no se aprecia del todo porque es una ciudad que respira fútbol por esencia, pero a nivel estructura está un paso adelante de muchas ciudades en cuanto a cantidad de clubes, ligas y ni hablar de la formación de jugadores", valora.

También destaca su paso por el club donde nació deportivamente hablando y su deseo de jugar algunos partidos en la Rosarina cuando está fuera de las competencias en la Liga Argentina. "A Fortín Barracas vuelvo siempre cuando puedo, me prestan las instalaciones para entrenar, la verdad es que es muy lindo y gratificante y sería grato jugar algunos partidos si me dan los tiempos", afirma.