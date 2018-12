Laura Vilche

lvilche@lacapital.com.ar

OVACIÓN

USA 10, UK 9, EUR 42, CM 28. Los datos se leen en el interior de las lengüetas de las 35 zapatillas que tiene y viste Leonardo Ferri. No se trata de un coleccionista ni un atleta de alto rendimiento sino de un periodista que acaba de escribir un libro sobre deporte, historia, política, tecnología, cultura pop y moda, justamente a través de las zapatillas. Desde las primeras Keds de 1916 que llegaron a usar Los Ramones; las Converse All Star, las primeras en el básquet y los modelos iniciáticos de Adidas y Puma que dividieron de por vida a dos hermanos alemanes de la familia Dassler. Pasando por los diversos modelos que en los 70 empezaron a correr en los pies de todos los que salieron a trotar por las calles y las Flecha, de Malvinas. Hasta la Topper sinónimo de Guillermo Vilas, las Nike de Michael Jordan y de Forrest Gump; las Puma de Maradona. Las Asics (Anima Sana in Corpore Sano, en latín) de Uma Thurman en Kill Bill, las Vans de los skaters, las Adidas de Messi y Freddy Mercuri, hasta las que quedaron como testigos de la tragedia de Cromañón.

La mayoría están compiladas y retratadas junto a sus interesantes historias en "Zapatillas. Historias de moda, deporte y consumo" (Paidos). Ferri escribe en el diario La Nación y publicó en otros periódicos y revistas. Su libro no es un catálogo, si bien tiene buenas fotos de ejemplares de todas la épocas, no es una propaganda de marcas pero están todos los slogans que las promocionan. Es un texto donde todos encontrarán la zapatilla que tuvieron algunas vez, la que tienen, la que quisieron y nunca pudieron ponerse, o la historia de la que se calzó algún ídolo en una cancha, en una película o en un escenario. Más de doscientas páginas de "altas llantas".

Las zapatillas son consideradas desde su mismo nombre como "la hermana menor del zapato", dice el autor, y se las asoció siempre con "informalidad" y "juventud", si bien ahora las visten empresarios, funcionarios y gente de todas las edades.

"No hay ejecutivos de Silicon Valey con traje", aclara Ferri antes de confesar que en su niñez "estaban también relacionadas con la prohibición".

Dice que cuando iba a la escuela, las zapatillas "debían ser blancas y no de cualquier color", sobre todo en un colegio privado como al que iba. Y en su acervo personal de imágenes está también la idea de "legado". Es que en muchas familias las zapas pasan de pie en pie, pero en su caso no ocurría así. Se las dejaba de segunda mano a sus primos menores.

Le contó a este diario que una vez entró al vestuario de la NBA y puso uno de sus pies al lado de las del basquetbolista Carmelo Antonhy (quien mide poco más de 2 metros de altura). No podía creer que el tipo tuviera semejantes ejemplares. "Eran Superstar blancas, básicas, pero unas canoas inmensas".

De todos modos el libro no habla de él, sino de las zapatillas de la historia. Desde las que nacieron por los restos de materiales de fábricas de caucho, hasta las con cámaras de aire y suelas impresas en 3D.

Ferri aclara a quienes se sorprenden con las nuevas tecnologías: "También un cordón o parche en un tobillo fueron novedades en un momento. Hubo creadores artesanales extraordinarios, como Bowerman el cofundador de las Nike (nombre derivado de la diosa griega de la victoria), que probaba los modelos con los atletas: los ponía a correr y si volvían con los pies lastimados, modificaba el modelo".

El texto incluye pequeñas historias y grandes anécdotas "industria argentina". Como la de las Flecha, una zapatilla de lona blanca o azul y goma, hecha a imagen y semejanza de las Converse y PF Flyers estadounidenses. Eran "irrompibles" pero no para la nieve, el agua o el frío. Aún así fueron incomprensiblemente parte del uniforme de los jóvenes soldados y conscriptos en Malvinas. "Varias en su versión fosilizada todavía pisan el suelo de Malvinas", se lee en el libro.

Ferri cuenta un dato más que pinta "de pies" a cabeza a la última Dictadura. "Dice la leyenda que el logo de la flecha roja, con dirección a la izquierda de un comienzo, se tuvo que cambiar a la derecha. Triste y ridículo, pero creíble; si quisieron prohibir canciones en inglés, cierra que quieran prohibir algo así". Y también devela las preferencias de varios ídolos "A Juan Román Riquelme le gustaba vestir Adidas pero como no tenía contrato con la marca le tapaba las tiras y parecía que jugaba con botines totalmente negros". Un texto para leer pisada a pisada.

¿Acaso sos lo que te calzás?

Con buenas fotos a lo largo de más de 200 páginas (el libro cuesta 479 pesos), Leonardo Ferri contesta de alguna manera que "sí somos lo que calzamos". Y dice con cierta ironía : "Son una pequeña pista que dice mucho de uno, más si te calzás unas de 6 lucas en este momento".