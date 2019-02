"Fue una reunión muy cordial. Cada vez que hay un partido de estas características se hace una reunión especial operativa donde se coordina la seguridad en general y los detalles de seguridad", explicó Maio.

En contacto con "Procopio 830" de La Ocho, dijo que el cónclave sirva para definir traslados, custodias y hasta el traslado del público, en caso que suceda algún inconveniente en la tribuna, "para que sea todo fluido y la gente pueda disfrutar".

Agentes. En total serán 550 los efectivos policiales ubicados "en el anillo 1, 2 y 3 del estadio" (hasta 20 cuadras a la redonda de la cancha). A ellos se les sumarán 200 uniformados más afectados al transporte público de pasajeros, traslado de planteles y la custodia en distintos espacios de la ciudad cada vez que hay un clásico.





Operativo. Consultado por las medidas de seguridad, dijo que arrancará a las 10 con el Operativo Zona Cero, cuando el estadio está aún vacío y la brigada de neutralización de explosivos hace una requisa a fin de encontrar pirotecnia, banderas u otros elementos "que puedan generar hechos de violencia".

Respecto del banderazo del jueves, dijo que al no ser un evento deportivo no forma parte de la jurisdicción del área. No obstante adelantó que acompañan el pedido del club para diagramar un operativo de seguridad en el exterior del estadio, además del programa de Tribuna Segura, donde 200 hinchas de Newell's tienen impedido el ingreso al estadio.

