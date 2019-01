Allione, el tercer pasajero que se suma al plantel canalla

Central abrochó la llegada de Agustín Allione, nombre al que fue a buscar y anticipó Ovación días atrás. Ayer la dirigencia canalla llegó a un acuerdo con su par de Palmeiras (Brasil), dueño del pase del futbolista, para sellar su arribo "a préstamo sin cargo y con una opción de compra del ochenta por ciento en un monto cercano a los 2,7 millones de dólares". El cuerpo técnico encabezado por Edgardo Bauza espera que el volante llegue mañana a la ciudad para cumplimentar los trámites de la contratación, firmar el vínculo y ponerse a trabajar rápidamente con el plantel.

Durante la semana este medio adelantó el interés por el ex jugador surgido en Vélez y que muchas veces sonó en Arroyito. Y con el paso de los días no sólo se confirmó la información sino que se terminó sellando la operación, por ahora de palabra, ya que hasta que no esté firmado el contrato no se puede dar por finiquitada la contratación. De todas maneras, ayer el Patón recibió una buena noticia con el acuerdo con un futbolista que apuntó.

Riaño sigue en la mira

La dirigencia auriazul ahora apuntará con todos los cañones hacia Claudio Riaño, quien actualmente está sin demasiado lugar en Necaxa (México). "Está bastante avanzado", dijeron con optimismo desde Arroyito. Además, el propio atacante está luchando para llegar a un acuerdo con los directivos de la entidad azteca y, de esta manera, hacer más fácil su llegada a Central. Y así convertirse en el cuarto refuerzo para el plantel canalla del Patón Bauza.

Por otro lado, en las últimas horas se supo que también Talleres negocia para sumar a Riaño.