Aliviado, Boca va por todo en la Superliga

Cuando empiece el juego en la Bombonera seguramente habrá cierto alivio. No era lo mismo jugar el compromiso ante Unión por la punta de la Superliga con el aura de otro título copero de River que ahora que lo perdió de forma insólita ayer en Lima. Claro, eso no le devolverá otro mano a mano perdido en la Libertadores ante el eterno rival, pero al menos no le agrandará la herida. El equipo de Alfaro tiene mucho en juego, porque esta 14ª fecha se inició con tres líderes, los xeneizes, Lanús y Argentinos. Y los millonarios que no juegan, a un punto junto a Racing, que cerrará la jornada sabatina en Córdoba, en los últimos partidos del Chacho Coudet al mando. Y hablando de técnicos, también el de hoy ante Vélez serán los últimos de Julio Falcioni al frente de Banfield. Y pese a haber renunciado, Gimnasia tendrá en el banco a Diego Armando Maradona, que buscará su primer triunfo de local en un choque clave ante Arsenal.

Con algunas dudas en la formación habrá que ver si, además de Coudet y Falcioni, también son los últimos encuentros de Alfaro. En Banfield, y tras ganar el clásico en Lanús, el Emperador adelantó que está pronto a retirarse. Y el Chacho ya deschavó que se va de Racing, pero antes buscará hacerlo arriba. En La Plata, la imagen de Maradona en el banco tripero no se modifica. Gimnasia viene bárbaro de visitante pero precisa ganar de local y empezar a comprometer a Arsenal en zona baja.