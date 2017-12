Alfio Basile no sólo tiene una voz inconfundible, sino que las palabras que lanza hacia el éter futbolístico tienen un valor agregado. Por su enorme experiencia y el recorrido que tuvo a lo largo de su carrera como entrenador, además de jugador. Cada sentencia tiene un significado importante porque sabe de lo que habla. Su análisis es valorado y, precisamente por su recorrido, tiene con qué avalar sus dichos. Por eso al hablar de la selección y el sorteo del viernes último, el Coco entregó las sensaciones que emergieron de su interior al conocer a los rivales. Y no tuvo ningún prurito en afirmar que "son accesibles". Claro que en la extensa charla con Ovación disparó una serie de frases interesantes no sólo del presente y el futuro, sino también del pasado. "Estaba convencido de que iba a salir campeón en el 94. Pero convencido de verdad, eh", sostuvo con voz firme y potente mirando a los ojos. También manifestó que Sampaoli debe decidirse entre "Agüero o Higuaín" para que sea el nueve de la selección; que "Maradona dice cualquier cosa, lo que se le ocurre porque nadie le dice nada"; que "tenemos al mejor jugador del mundo, pero no somos los mejores", y que le tiene "mucha fe a Messi".

¿Quién debería ser el nueve?

Es el puesto más bravo porque hay tres o cuatro delanteros bárbaros. Para mí debe decidirse por Agüero o Higuaín.

Higuaín no fue convocado para las eliminatorias.

¿Qué pensás que sucedió?

Creo que estaba lesionado. Y para mí habrá pedido no jugar porque había muchas críticas y le vino bien.

¿Qué se debe hacer con

la línea de tres?

No soy partidario de eso. Para mí línea de cuatro, pero con dos laterales que sepan jugar.

El técnico dijo que quiere defender con cuatro y atacar con seis. ¿Es imposible de aplicar eso en un Mundial?

Según contra quien juegues. Seguramente frente a Islandia se pueda hacer. Pero si vamos a jugar así con Brasil nos comemos cinco. Te agarran de contra y estás listo.

Dijiste que la zona es accesible en cuanto a nombres.

Los rivales sos accesibles, pero hay algunos más complicados como Croacia y Nigeria. El primero hay que ganarlo porque si no lo hacemos todos nos tenemos que largar a llorar. Es una zona buena, y más el primer partido.

Argentina es candidata por tener al mejor jugador del mundo. Los demás son los mismos de siempre, como Alemania y Brasil. ¿Coincidís?

Sí, los favoritos para el mundo entero son esos.

¿Y Argentina seguramente por Lionel Messi?

Y por nosotros, porque somos unos hinchas bárbaros. Yo le tengo fe a Messi. Mucha fe.

¿No jugamos bien, como

dice Maradona?

No, pero lo debe decir por el amistoso con Nigeria. Diego dice cualquier cosa, lo que se le ocurre. Y lo puede decir porque nadie le dice nada.

¿Le habrías contestado

algo si hubieses sido

el técnico de la selección?

(Mete una mirada con una leve sonrisa) seguramente que sí. Como no lo soy no lo hago.

Fuiste uno de los últimos técnicos que ganó algo.

La única verdad son los buenos jugadores, saber elegir, trabajar con ellos y armar sociedades porque la selección no tiene mucho tiempo de trabajo.

¿Mascherano tiene que

jugar de cinco?

Sin dudas. Tiene que jugar en ese lugar.

¿Pavón o Rigoni?

Para la selección me gusta más Pavón porque es explosivo.

¿Qué opinás de Dybala?

Es un buen jugador, pero le falta crecer un poco más.

¿Lo que dijo sobre Messi, más allá de las interpretaciones

que se hicieron, pudo influir?

No, Messi es un pibe bárbaro y lo que quiso decir es que es un jugador que la rompe y él juega en la Juventus más o menos de enganche tirado sobre la derecha. No porque no pueda jugar con él.

¿Tuviste la chance de hablar con Sampaoli? ¿Lo conocés?

En mi vida hablé con él. Tampoco lo conocí ni lo vi personalmente.

En tu selección tenías a Riquelme, Aymar, Verón, quienes hacían la pausa.

Hoy es difícil que alguien

haga eso en esta selección.

Como juega él no hay jugadores para eso. Salvo que vaya ganando 2 a 0 y la tenga Messi un rato. Un jugador con esas características está en extinción. A mí me gusta la pausa, no todo vertical. Eso no lo tenemos.

Argentina debe salir campeón sí o sí porque el segundo puesto no sirve. Ese es un pensamiento muy argentino.

Es algo con lo que no estoy de acuerdo.

Carlos Bilardo dice que "el segundo es el mejor de los perdedores".

Bilardo también dice cualquier cosa. Porque él salió campeón. Yo no lo logré. Sí en la Copa América (en Chile 91 y Ecuador 93), pero del mundo no por la famosa suspensión de Diego Maradona (el antidoping le dio positivo en el Mundial de Estados Unidos 94). Estaba convencido de que iba a salir campeón. Convencido de verdad, eh. No salió como yo pensaba.

Los argentinos nos consideramos los mejores

del mundo, pero está claro que no es así porque hace años que

no ganamos un Mundial.

En este momento no lo somos. Tenemos al mejor del mundo, pero no lo somos.