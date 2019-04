Alfaro tiene la cabeza en Central

Gustavo Alfaro tiene la cabeza puesta en el partido del jueves próximo contra Central en Mendoza, por la Supercopa Argentina. Por eso para el choque de mañana a las 20 ante Godoy Cruz, por los octavos de final de la Copa de la Superliga, también en Mendoza, guardará a Iván Marcone, Darío Benedetto y Julio Buffarini. Tampoco exigirá a Carlos Tevez, quien recién empezaría a entrenarse en forma normal el lunes y podría llegar para jugar la final contra los canallas.

El que viajaría hoy con el plantel de Boca sería el volante colombiano Jorman Campuzano, quien ya está recuperado de un esguince ligamentario en la rodilla derecha, pero no está confirmado si será titular ante el Tomba. Otro que no jugaría desde el comienzo es Mauro Zárate.

Por lo tanto, la probable formación para enfrentar a los mendocinos sería la siguiente: Andrada, Weigandt, Izquierdoz, Junior Alonso y Fabra; Pavón, Nahitan Nández, Almendra y Obando; Zárate o Reynoso y Abila. Si finalmente Alfaro decide poner de titular a Zárate, Reynoso sería el volante por la derecha y Cristian Pavón el acompañante ofensivo de Wanchope Ábila. Igual, la idea del entrenador xeneize es guardar a la mayoría de los titulares para el partido contra los canallas de Cocca en Mendoza.

El plantel de Boca se volverá a entrenar mañana en el complejo Pedro Pompilio, a puertas cerradas. Mientras que a las 14, desde Aeroparque, la delegación se trasladará en vuelo chárter hacia Mendoza para hospedarse en el Hotel Esplendor. Tras el partido está previsto que el plantel regrese a Buenos Aires.





Bianchi: "No dirigí a la selección por valores morales"

Carlos Bianchi, el ex entrenador de Vélez y Boca, entre otros equipos, confesó ayer que se negó a dirigir la selección argentina por sus "valores morales", que no coincidían con los manejos de AFA: "Me negué porque tenía valores morales, valores importantes para mí en la vida, una forma que no coincidía con la selección", dijo el Virrey, en un reportaje que publicó el portal France:

"Esto no es un arrepentimiento. Fue mi decisión no dirigir a la selección argentina. El hijo del presidente de la AFA (por Julito Grondona) ha dicho recientemente: 'Bianchi siempre ha sido el candidato número uno de mi padre para dirigir al primer plantel nacional", culminó Virrey.