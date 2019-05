Alfaro piensa y luego prueba

Gustavo Alfaro, el entrenador de Boca, tiene una idea. Pero procurará seguir probándola o variándola de acuerdo a las necesidades y pensando muy al detalle el partido ante Tigre, del próximo domingo, por la final de la Copa Superliga, en Córdoba.

El DT probó ayer con un esquema con cinco defensores con el paraguayo Junior Alonso como titular, y después hizo ingresar en su lugar a Sebastián Villa y a Cristian Pavón por Mauro Zárate para volver al esquema de 4-2-3-1.

En el entrenamiento desarrollado en la cancha principal de Casa Amarilla, el técnico alineó a Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Emmanuel Más; Jorman Campuzzano y Nicolás Capaldo; Zárate, Darío Benedetto y Carlos Tevez.

Luego ingresaron el colombiano Villa por Junior Alonso, Pavón por Zárate y Kevin Mc Allister por Lisandro López, quien salió por precaución con una contractura en su rodilla derecha que no le impedirá jugar ante el Matador.

De esta formación se deduce, más allá que haya o no cinco defensores, que los reemplazantes por los suspendidos Iván Marcone y Nahitan Nández para armar el doble 5 serán Campuzzano y el juvenil Capaldo.

Hoy, sin embargo, en una nueva práctica, Alfaro seguirá evaluando.

Gorosito no negocia las formas

"No hay una receta para jugar las finales, hay que ganarlas. Y jugando bien. Hay diferentes caminos para llegar al triunfo, pero uno no puede renunciar a todo lo que venimos haciendo", dijo ayer Néstor Gorosito, entrenador de Tigre y rival de Boca en la final de la Copa Superliga. El DT no confirmó el equipo que saldrá a la cancha, pero sabe que no negociará las formas, mucho menos postergar el buen fútbol.