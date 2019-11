La semifinal de la Copa Libertadores contra River sigue dando vueltas en la cabeza de Gustavo Alfaro, el entrenador de Boca. Y tras un nuevo triunfo del conjunto xeneize en la Superliga, que lo dejó líder junto a Argentinos, el DT aseguró que seguirá con el tema aunque se vaya del club. “Cuando deje de ser el técnico de Boca, me voy a ir con todos los videos cortados a Paraguay a tratar de hablar con Seneme (responsable del arbitraje en la Conmebol) para que me explique algunas cosas que pasaron en el partido ante River”, sostuvo.

El brasileño Wilson Seneme es el presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol y, según Alfaro, fueron varias las decisiones polémicas contra Boca en el último tiempo. “La gente de Boca quedó muy sensibilizada desde el gas pimienta para acá. Si ponés VAR argentino en la cancha de Boca, ponelo en la cancha de River. Genera la suspicacia, lamentablemente”, agregó Alfaro, a más de un mes de haber quedado eliminado contra el equipo de Gallardo.

Alfaro también se refirió al choque de vuelta contra River en la Bombonera, cuando su equipo venció 1-0 pero no le alcanzó para acceder a la final de la Copa Libertadores: “Nadie dice que a River lo minimizamos, que lo pasamos por arriba. Nadie dice eso. Todos se quedaron en la pequeñez de una declaración y no es así porque mi postura fue otra. Tengo demasiados intérpretes que agarran las palabras en base a la intencionalidad”. Por último, habló de Nicolás Burdisso, el mánager de Boca, y la continuidad en el cargo: “Todo lo que dije en la conferencia se lo dije a Burdisso en el vestuario. Es una obligación moral que tengo con quien hace un gran trabajo, pero no tiene por qué ser recíproco. Sigo si sigue Burdisso”.

¿Prohibición?

Los presidentes de mesa decidirán si impugnan o no el voto a todos aquellos que concurran a votar el 8 de diciembre con la camiseta con el nombre de Juan Román Riquelme, quien integra la lista que encabeza Jorge Amor Ameal.