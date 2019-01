Alfaro inició la tarea de la reconversión

Los fantasmas de la derrota en la final de la Copa Libertadores sobrevolarán el mundo Boca hasta que el tiempo pase y retome el protagonismo. En esa transición estará al mando Gustavo Alfaro, el técnico sorpresa de este mercado, que volvió a crecer en Huracán, a tal punto que el presidente Daniel Angelici le confió la tarea de la reconstrucción tras la partida de los Barros Schelotto a Estados Unidos. El miércoles fue la presentación formal, ayer el del trabajo. El ex entrenador de paso poco feliz por Central saludó a cada uno de los jugadores y luego comandó el primer entrenamiento.

"No hay purgatorio en Boca", dijo con realismo Alfaro el miércoles. Ayer no fue el tiempo de las palabras sino de los hechos y en el vestuario fue presentado por Angelici al plantel. También recibió el apoyo de Rojitas y Madurga, ídolos xeneizes de épocas doradas. Luego cada jugador pasó por la revisión médica y recién después saltó al césped de Casa Amarilla para los primeros trotes.

Alfaro contó con la grata novedad del regreso normal a las prácticas del colombiano Frank Fabra, ya recuperado de una operación de ligamentos cruzados, y de Nahitan Nández, quien finalmente también se hizo presente pese a rumores en contrario.

En ese sentido, al técnico se le presentó el primer inconveniente, ya que el representante del uruguayo, Pablo Bentancur, exigió un contrato mayor al que tiene firmado hasta 2021 esgrimiendo una supuesta oferta italiana, algo que no cayó bien en la dirigencia. Por eso parecía que uno de los mejores jugadores de la final de la Copa Libertadores podía estar ausente, pero no fue así, aunque la situación sigue tensa.

El que sólo vio la práctica fue Fernando Gago, operado de la rotura del tendón de Aquiles izquierdo. Estuvo en la charla de Alfaro con el plantel, pero aún no está haciendo trabajos de kinesiología ni se sabe cuál va a ser su futuro. Por lo pronto, estuvo en el primer día del nuevo ciclo.