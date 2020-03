Alevines viaja a Campana para competir en Surf padel

En el río. Inclusión para el novel deporte.

Hace un tiempo que la escuela Alevines trabaja firmemente por la inclusión en el deporte. Y lo hizo a través de un deporte nuevo en el país, el stand up padel, más conocido como surf padel. Sobre una tabla, en el agua, personas con capacidades diferentes experimentan una actividad que les permite desarrollarse. También lo practican todo tipo de deportistas y, después de un par de encuentros que se fueron superando en número, una delegación de la escuela Alevines se presentará a competir en Campana.

Mary Ros Cardozo es la cabeza visible de la escuela y con ella irán 9 deportistas a experimentar la sensación de competir por primera vez. En la denominada “Batalla del Paraná” se realizará el encuentro correspondiente Circuito de SUP de Buenos Aires. Y será para las categorías infantiles, participativa de 1,5 kilómetros, All Round de 4 kms, Race de 6 kms y SUP adaptado. Después de la actividad de diciembre en La Florida, será una instancia de superación.