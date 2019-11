Teutones. El equipo podría no entrar a las canchas de países donde las mujeres no tienen los mismos derechos que los varones.

Teutones. El equipo podría no entrar a las canchas de países donde las mujeres no tienen los mismos derechos que los varones.

La selección masculina de Alemania dejaría de jugar en países donde considera que no se respetan los derechos de las mujeres. El anuncio fue comunicado esta semana por el presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB por sus siglas en alemán), Fritz Keller, y creó la sospecha de que el combinado germano no estaría dispuesto a entrar a la cancha en el Mundial de Qatar 2020, un país rico, con grandes reservas de gas y petróleo, pero el único del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) que sigue prohibiendo viajar a las mujeres menores de 25 años sin la autorización de un tutor masculino. Es más: según la cadena de Dubai, Al Arabiya, las casadas de ese país pueden viajar a cualquier edad si sus maridos las dejan, pero caminan detrás del varón y absolutamente tapadas a pesar del calor infernal, que puede trepar a los 50 grados.

"No mandaremos a ninguna selección a partidos que tengan lugar en países en los que las mujeres no tengan los mismos derechos que los hombres", subrayó Keller, elegido presidente a finales de septiembre pasado y desde entonces enérgico en sus acciones. Incluso el diario alemán conservador Die Welt (El Mundo) también se sumó a la decisión y escribió: "Dentro del futbol alemán tenemos que ponernos de acuerdo para responder de manera diferenciada a cuestiones complejas. ¿Qué valores no son negociables para nosotros? Por ejemplo, los derechos de las mujeres".

De todos modos, muchos ponen en duda que esas sean las verdaderas razones de la participación o no en la copa qatarí. Es que Alemania tampoco es ejemplo en derechos femeninos: cien años después de votar por primera vez (el 19 de enero de 1919, a cuatro días del asesinato de una de las que luchó por el derecho; Rosa de Luxemburgo), el país tiene una de las mayores brechas salariales de género del continente europeo y una baja representatividad femenina en el parlamento (ellas cobran un 21,6 por ciento menos que los hombres, una desigualdad que tan solo superan la República Checa y Estonia, mientras que su salario es un 7 por ciento inferior cuando se trata del mismo trabajo, eso hace que solo un 72 por ciento de las trabajadoras puedan mantenerse a sí mismas, mientras que entre los trabajadores la cifra asciende a un 86 por ciento, según el informe anual de Foro Económico Mundial).

Y todo esto aunque "Women, peace, and security index", índice de la Universidad de Georgetown (Washington) y publicado anualmente sitúa a Alemania, Dinamarca y Reino Unido en la posición 12 de los 144 países mejores del mundo para nacer mujer.

Los anuncios se enmarcan dentro de la disputa de la Fifa con Irán, país en el que las mujeres no pueden acudir libremente a ver partidos. En octubre de este año pudieron hacerlo después de 40 años (luego de la revolución iraní de 1979). Hasta se pintaron los rostros y usaron arlequines futboleros sobre sus velos, aunque el permiso fue sólo temporal.

Esta no es la primera vez que la selección de Alemania pone en duda su participación en el próximo Mundial.

En 2017, cuando se eligió a Qatar como sede, el presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Reinhard Grindel, había proclamado ya que no asistirían a "un torneo organizado por un país que apoya al terrorismo". ¿En qué quedamos?