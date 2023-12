Alejandro Fabbri: diez preguntas al hincha de Platense más reconocido

-Todos los hinchas de Platense estamos viviendo un momento particular, porque los que tenemos menos de 80 años nunca lo vimos jugar una final. Yo que tengo 67 recuerdo haber visto la semifinal del Metropolitano 1967, que le ganábamos 3 a 1 a Estudiantes y que terminamos perdiendo 4 a 3. El Pincha luego fue campeón al ganarle la final a Racing y creo que nosotros también lo hubiésemos derrotado, ya que Racing presentó un equipo alternativo porque unos días después jugaba la final de la Copa Libertadores ante Nacional de Montevideo. No tengo el registro exacto de mi primer partido viendo a Platense, pero calculo que fue en 1963 o los últimos meses de 1962. Yo tenía 7 años en abril de 1963 y tengo recuerdos de partidos ante Los Andes y Temperley en la cancha vieja de Manuela Pedraza y Crámer; y otro de visitante contra Dock Sud.

-Vi varios equipos de Platense como aquel del Metro de 1967, con Ángel Labruna como entrenador que ganó la zona. Pero mi recuerdo mayor es tres años después con el del Metro 1970 porque peleó el torneo y le ganó al campeón Independiente con tres goles del puntero izquierdo Oscar Váldez. La delantera del 67, que era Miranda, Mugione, Bulla, Subiat y Luis Medina, con dos jugadores surgidos de Central, fue la misma de la de 1970 con la diferencia que estaba Oscar Váldez, que se fue al Valencia de Alfredo Di Stéfano como DT, en lugar de Luis Medina. Ese equipo del 70 finalizó segundo a tres puntos de Independiente y pudo haber salido campeón, pero los jugadores hicieron una huelga por haberes impagos y se perdieron dos partidos.

-¿Y el peor momento?

-Hubo dos momentos así. El primero fue en 1971 cuando Platense desciende por segunda vez. No solo que se va a la B sino que pierde su vieja cancha que fue un golpe fortísimo. Y el otro momento muy feo fue el 20 de abril de 2002. Aquel día jugó de local contra Racing de Córdoba en el Nacional B, adonde había descendido en 1999 tras estar 24 años en primera. La última fecha tenía posibilidades ganándole a los cordobeses de pelear por un lugar en primera, pero también si perdía, como hubo siete descensos, corría riesgo de descender. Empataron 2 a 2 y ambos perdieron la categoría. Estuvimos cinco años en el tormento de la B Metropolitana.

-Nombrame algunos referentes.

-El jugador que recuerdo de mi infancia es el arquero Enrique Topini, el futbolista con más partidos en la historia del club. También Carlos Bulla, el goleador del Nacional 1969 y el otro es Néstor Subiat, gran cabeceador, que vino de Colón, y la dupla de zagueros Juan Carlos Piris y Hugo Rivero. Más acá en el tiempo te puedo nombrar al delantero José Luis Petti que surgió de las inferiores, Horacio Magalhaes, Marcelo Espina, Alfaro Moreno, Darío Scotto y Claudio Spontón.

-¿Fue el mejor viaje de tu vida el del sábado a San Nicolás? ¿Con quién fuiste?

-Recuerdo un viaje a Mar del Plata en el Nacional 1976. Aquella vez Platense al salir campeón de Primera B jugaba el Nacional de primera división de ese mismo año. Fuimos en un Renault 12 medio destartalado con unos compañeros del Círculo de Periodistas Deportivos. El partido fue ante Aldosivi, terminó 1 a 1 y fue un sueño para los hinchas de Platense. Este viaje a San Nicolás también fue muy lindo y fue muy emotivo ya que fui con mi hijo, mi nieto y un amigo, Marcos León, que se volvió de Israel gracias a los aviones que puso Aerolíneas Argentinas.

-¿Cuál es la anécdota más curiosa como hincha del Calamar?

-Puedo contar una de 1965. La primera fecha de ese torneo hicimos de local en cancha de River y yo no la conocía. Fui con mi padre y le ganamos 1 a 0 a Independiente con gol de Enzo Gennoni, que luego jugó en Central. Aquel día Independiente dio la vuelta olímpica porque había ganado la Libertadores. Ese año también pude conocer la cancha de Boca donde recuerdo que los escalones me resultaban interminables y empatamos 0 a 0. Y en la segunda rueda le ganamos 3 a 1 a Boca de local y la hinchada, además de prender fuego en la tribuna visitante lo que me dio mucha bronca, le habían hundido a patadas las puertas a muchos autos a la salida y uno de los que se salvó fue el de mi papá que era un Chevrolet modelo 1946 que tenía la chapa muy dura.

-¿Qué hay de cierto que uno de tus hijos es hincha o simpatizante de Central?

-No sé de dónde salió eso. Es imposible que pueda tener un hijo o pariente de Central porque somos porteños desde mi bisabuelo que llegó en un barco italiano en 1883. Además, no tenemos antipatía ni por Central ni por Newell’s ni por Central Córdoba. Al contrario. Tenemos mucha admiración por los jugadores rosarinos que vinieron de esos tres clubes.

-¿Cuál es el enfrentamiento entre Platense y Central que más se te viene a la memoria y por qué?

-Tengo un grato recuerdo de la primera vez que lo vi a Central en 1965, que le ganamos en la vieja cancha de Platense 4 a 1, un empate en 1971 (1 a 1) porque fue un día de semana y con 14 años me tuve que ir solo en colectivo, y de los últimos años el 4 a 1 en Vicente López en plena pandemia. No vi nunca un Central-Platense en Arroyito, ya que no solía viajar.

-¿Fue una decisión errónea que esta final se juegue en Santiago del Estero? ¿Dónde se tendría que haber jugado para vos?

-El problema es que las provincias cotizan la posesión de la cancha con la idea de que van a recaudar mucho porque se supone que siempre van a jugar los mismos equipos, pero afortunadamente van a jugar Platense y Central. Me parece un disparate que se juegue en Santiago del Estero en verano con el calor que hace. Mínimamente se tendría que haber jugado en Córdoba. Pero muchos lugares por el tema de la capacidad no hay. San Nicolás podía haber sido. Pero hubiese quedado chica porque Platense llevó 12.000 personas con Godoy Cruz e imagino la multitud que llevaría Central.

-Le hago la última pregunta al periodista. ¿Qué partido se puede dar?

-Es complicado imaginar una final. A Platense siempre le costó hacer el primer gol y el otro día con Godoy Cruz lo logró, pero se lo empataron rápido. Creo que Platense se la va a jugar un poco más. Central tiene el plus de Malcorra y Campaz, y la solidez de Mallo y Quintana. Nosotros encontramos una buena dupla defensiva con Franco Díaz y Nicolás Castro. Palermo recuperó a varios juveniles que no venían jugando como el Chucky Russo. La llegada del uruguayo Lucas Ocampo le dio más fútbol y en la parte ofensiva está Mateo Pellegrino. Imagino un partido duro, trabado y seguro que ambos técnicos tomaron nota de las virtudes del rival.