Aldosivi le ganó 2-0 a Lanús y salió de la zona roja

En el reinicio de la Superliga los equipos rosarinos no recibieron buenas noticias. Es que Aldosivi, uno de los equipos que pelea por no descender, se impuso a Lanús en el José María Minella 2-0 y salió de la zona roja, mientras que el Gimnasia de Diego Maradona, otro que también lucha con el mismo objetivo, empató en el bosque sin goles con el Vélez de Heinze y quedó a un punto de Patronato en la tabla de promedios.

La caída le impidió al granate alcanzar a River Plate y Argentinos Juniors en la cima de la Superliga. Y para completar una jornada negra, Lautaro Valenti, el juvenil de Lanús que no fue cedido a la selección Sub 23, llegó a la quinta amarilla y no podrá jugar el domingo 2 de febrero en la Fortaleza ante Godoy Cruz de Mendoza, por la 18ª fecha de la Superliga.

"Hay que bancársela, perdimos bien", expresó Luis Zubeldía, el DT de Lanús, quien luego amplió: "Nos golpearon primero y nunca nos repusimos".

En La Plata, Gimnasia y Vélez jugaron un partido decepcionante, falto de fútbol y de ocasiones. Más allá de que consiguió un valioso punto, el lobo sigue comprometido en el descenso, mientras que los del fortín dejaron pasar una buena chance para sumarse al lote de los punteros.