Aldosivi, 3 puntos clave

De ganar el lunes, Central casi se asegurará terminar el año fuera del descenso. El tiburón ya no podrá alcanzarlo y Patronato estará obligado a ganar los 3 partidos para superarlo en caso de que el canalla pierda los otros dos

Desde que comenzó el torneo que Central se está jugando demasiado en cada partido. Son las coordenadas que le impuso la lucha por la permanencia, de la que nunca pudo tomarse un respiro considerable, amén del oxígeno que logró con los dos últimos triunfos contra Godoy Cruz y River. Pero el choque del próximo lunes en el Gigante puede llegar a tener un valor agregado: en caso de vencer a Aldosivi, el equipo de Diego Cocca prácticamente se asegurará llegar a fin de año fuera de la zona del descenso. Es más, jugará con el resultado puesto de Patronato (enfrenta ese mismo lunes a las 17 a Godoy Cruz). Es que de ganar Central, sólo el Patrón podrá superarlo en caso de sumar los nueve puntos que quedan en disputa. Aldosivi ya no podrá hacerlo.

Es difícil establecer números finos a esta altura de la competencia, con muchísimas fechas por delante (resta la Superliga y la Copa de la Superliga), pero existen algunas pautas claras en cuanto a esos números.

Hoy el canalla se debate en la zona baja con Gimnasia, Aldosivi, Patronato, Banfield, Colón, Newell's y los recientemente ascendidos Central Córdoba de Santiago del Estero y Arsenal (el equipo del Viaducto nunca estuvo ahí abajo). Pero como el próximo rival es Aldosivi, parte de ese análisis se hace en relación a la comparativa con el tiburón.

Si Central vence a Aldosivi le sacará una ventaja que para el equipo marplatense ya será indescontable (siempre teniendo en cuenta el final de 2019). Ni siquiera perdiendo el canalla los otros dos encuentros, y Aldosivi ganándolos, podrá darle alcance. Es que los marplatenses dividen por dos temporadas y no tres como los auriazules.

Logrando esos tres puntos Central tendrá la chance de terminar el año fuera del descenso. Es más, sumando los tres puntos lo que hará el canalla es obligar a Patronato (además de Godoy Cruz le quedan San Lorenzo, de visitante, y Vélez, de local) a una efectividad del 100 por 100 para superarlo sólo si Central pierde los otros dos (Central Córdoba, en Santiago del Estero, y Boca, en el Gigante). Es distinto si sufre una derrota contra Aldosivi y gana cualquiera de los otros dos, ya que de esa forma el tiburón sí podría superarlo.

Por lo demás, la mirada de reojo a los partidos del resto de los competidores siempre estará presente, pero será algo normal ni más ni menos que lo viene ocurriendo desde que comenzó el torneo. Pero está claro que el golpe que tiene que dar Central es contra Aldosivi, porque estaría poniéndole freno a un rival directo.

Ni hablar de lo que significaría también desde lo emocional lograr la tercera victoria al hilo, algo que hasta aquí nunca logró. Sería un tremendo fortalecimiento desde lo anímico para el viaje a Santiago.

Por supuesto que en el medio hay un sinfín de variables. Porque el canalla podrá sacar provecho de las derrotas de equipos como Banfield, Newell's y Colón, dependiendo de la cantidad de puntos que sumen. Incluso está la chance de que Arsenal y Central Córdoba caigan a la zona baja si pierden los 3 que les quedan.

"Los resultados te dan credibilidad y confianza. Nosotros necesitamos ganar para tener eso y para seguir creciendo. De hecho, nuestro desafío es ese, continuar creciendo porque no es fácil hacerlo. Por eso hay que ir subiendo la vara. A medida que lo hagamos significará que individual y colectivamente estaremos cada vez mejor, más seguros y confiados", fue la respuesta de Cocca a Ovación el pasado fin de semana en relación a la importancia de las victorias en la recta final de 2019.

Es lógico que el entrenador ponga el foco en cuestiones más de fondo y no tanto de coyuntura, pero tanto él como los jugadores (lo mismo para el resto: dirigentes e hinchas) deben entender que el partido del lunes frente a Aldosivi no será uno más. Porque el envión con el que llega no es para menospreciar, pero fundamentalmente porque puede ser el partido que le otorgue al equipo esa cuota de tranquilidad de la que nunca pudo hacer gala.

De lograrlos serán tres puntos que oficiarán como un mazazo al rival de turno, que pondrá en apuros a otros equipos, pero que básicamente dejarán a Central ya con un pie afuera de la zona roja.