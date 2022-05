Alcaraz aplastó a Zverev y se consagró campeón del Masters 1000 de Madrid

Alcaraz, de 19 años, llegó a la final luego de derrotar en semis al número uno del mundo, Novak Djokovic; y en cuartos de final a su ídolo Rafael Nadal (3), el mejor jugador de la historia en polvo de ladrillo.

https://twitter.com/COE_es/status/1523359724343017472 El príncipe se corona en Madrid @alcarazcarlos03 pic.twitter.com/C7ip6xCjCq — Comité Olímpico Español (@COE_es) May 8, 2022

Llamado a ser su sucesor, “Charly” cumple una temporada consagratoria, en la que ingresó por primera vez al “top ten”. El español, que desde el lunes ocupará el sexto puesto de la clasificación mundial, se convirtió en el primer jugador en ganar consecutivamente Nadal y Djokovic sobre polvo de ladrillo.

En la final no le dio chances a Zverev y el alemán 3° del mundo fue contundente: "En este momento sos el mejor jugador del mundo". Más claro imposible. Alcaraz le quebró en el primer set para ponerse 4-2 y lo cerró 6-3 en 31 minutos. En el segundo no aflojó: dos quiebres (para 2-1 y 4-1) y a otra cosa. Cada vez que Carlos aceleró, no hubo nada qué hacer. "Es un torneo muy especial para mí, el primero que vine a ver cuando tenía 8 años, estar aquí jugando y ganando es muy especial. No tengo palabras", dijo el campeón.