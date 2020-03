En medio de la pelea contra la pandemia del coronavirus, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, se dirigió al pueblo argentino mediante diferentes entrevistas y en todas demostró capacidad de liderazgo y sensatez para explicar lo que está pasando con la situación sanitaria y así llevarles tranquilidad a los millones de argentinos que están atemorizados ante la propagación de “este rival invisible”, como le gustó definir al máximo mandatario.╠

Como buen futbolero que es y demostrando su fanatismo por Argentinos Juniors, Alberto Fernández utilizó una frase bien futbolera para explicar su forma de pensar ante estas situaciones de alerta y rápidamente fue tendencia en las redes sociales por citar a Néstor “Pipo” Gorosito, quien dirigió justamente al Bicho de la Paternal: “Cuando Argentinos se jugaba el descenso, el club contrató a Caruso Lombardi. Y a mí y a los hinchas de Argentinos nos gusta un juego menos especulativo. Jugábamos a tirar centros a Delorte, que era un delantero que habían traído de Olimpo y no me cerraba. De hecho, dejé de ir a la cancha por eso”, explicó Alberto.╠

Y agregó: “Finalmente, luego de Caruso contrataron a Pipo Gorosito y el presidente del club me invitó a almorzar con él. Cuando le expliqué a Pipo lo que me pasaba, me dijo algo que lo adopté para siempre y hoy lo tomo como referencia. “Si hacés las cosas bien es muy posible que te vaya bien’. Y a partir de ahí lo llamé el teorema de Gorosito y lo aplico en todo. Por eso si hacemos las cosas bien para enfrentar esta pandemia de coronavirus, es muy posible que nos vaya bien”, fue más allá el presidente del país.╠

Justamente ayer, todos los medios capitalinos buscaron la opinión de Gorosito sobre los dichos de Fernández y Pipo, quien tuvo un paso como técnico de Central, le respondió con orgullo al presidente: “Para mí es un orgullo que siempre me nombre con eso. Me llena de orgullo. Yo soy de la idea de que uno tratando de dar siempre lo mejor y brindarse y hacer las cosas bien siempre tiene muchas más posibilidades de que las cosas salgan bien. Aparte la tranquilidad, que no se paga con nada, de brindarse y de hacer las cosas siempre por derecha”, argumentó el actualmente técnico de Tigre.╠

Pero el que también salió a contestarle al presidente del país fue Ricardo Caruso Lombardi, a quien Fernández aludió como un técnico especulador en aquel Argentinos que dirigió. Como era de esperar, el ex entrenador de Newell’s le respondió a través de las redes sociales: “Pregúntenle cómo festejó las dos veces que lo salvé, con los jugadores por supuesto, del descenso. Si se acordaba cómo jugábamos. Y aparte te digo que varios partidos se jugó muy bien”, dijo el actual entrenador de Belgrano.

Alberto Fernández mostró su costado futbolero para explicar su proceder en este difícil momento.

Marchi les pegó a los dirigentes

El titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, solicitó ayer a los dirigentes que no utilicen a la pandemia de coronavirus como “una excusa a una mala gestión” y solicitó que se respeten los salarios de futbolistas y empleados: “Algunos dirigentes están buscando excusas a una mala gestión o a un comportamiento equivocado a la hora de hacer el presupuesto”, dijo Marchi, que salió al cruce de un borrador que se difundió vía WhatsApp con siete puntos, entre ellos la suspensión de inhibiciones para contratar jugadores, al cual calificó de “inviable, sin legalidad ni asidero”.