Alberto Fernández y Caruso Lombardi, la polémica menos pensada en tiempos de coronavirus

El presidente Alberto Fernández nunca imaginó que, en un contexto tan difícil como el de la pandemia, una declaración suya le abriera una insólita polémica. Es que el mandatario, fanático de Argentinos Juniors, recurrió hoy a una metáfora futbolera, que llamó "el teorema de Gorosito", para explicar cómo enfrenta los problemas desatados por el coronavirus. Recordó un mensaje que le dio el director técnico Néstor “Pipo” Gorosito cuando Argentinos peleaba por no descender: "'Si hacés las cosas bien, tenés más chances de que te vaya bien'".

Hasta ahí todo bien. Pero llevado por las preguntas durante una entrevista radial, dijo: "Cuando Argentinos se jugaba el descenso, el club contrató a Ricardo Caruso Lombardi. Y a mí, y a los hinchas de Argentinos no nos gustaba el juego especulativo. Jugábamos a tirarle centros a Delorte, que era un delantero que habían traído de Olimpo, y no me cerraba", rememoró Fernández, que dejó de ir a la cancha en desacuerdo con el estilo del verborrágico entrenador.

Rápido para el intercambio y hábil declarante, Caruso Lombardi salió al cruce a las declaraciones presidenciales, claro que no con su tono imperativo. Cuando el periodista Daniel Arcucci replicó la declaración de Fernández, el entrenador le dijo: "Preguntale cómo festejo las dos veces que lo salvé, con los jugadores por supuesto del descenso, si se acordaba cómo jugábamos, y aparte te digo que con varios áridos se jugó muy bien, jaja".

Pero no conforme con eso, Caruso Lombardi volvió a usar la red social Twitter para dirigirse a Alberto Fernández: "Señor presidente, me encanta cómo va llevando este tema del coronavirus, lo aplaudo. Pero le aclaro que se confunde con lo que declara. El equipo que usted dice lo armé yo y me fui en la sexta fecha. Las dos veces anteriores me llamaron para salvar a su equipo del descenso".

R Caruso Lombardi on Twitter @alferdez perdón señor presidente quede amargado con su declaración , si a ud le gusta alguien por una anécdota no hace falta nombrar y lastimar a otro , más que nada por el trabajo, creo que se equivoco pero no es momento para discutir ,mucha fuerza y fe para este momento. — R Caruso Lombardi (@LombaCaruso) March 30, 2020

Y agregó: "Logré salvarlo y ahí no lo escuché decir que jugaba mal, el equipo que a usted le gustaba fue de otro campeonato y con jugadores que la rompieron y los llevé yo. Así que me gustaría que valore mi trabajo como yo hago con el suyo. Un abrazo".

De esta manera el presidente y el entrenador generaron una polémica futbolera sobre estilos y jugadores, un cruce que oxigena entre tanto drama pandémico.