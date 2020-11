"Son esas muertes que no se reparan con nada, no sé si vamos a volver a tener a otro Diego, dudo que volvamos a tener un jugador como él, no sólo como jugador sino por el coraje a la hora de defender la camiseta", agregó Fernández, visiblemente conmovido y sin poder creer el desenlace.

El jefe de Estado también dijo que Maradona "era un hombre absolutamente genuino, no había nada impostado, defendía lo que quería: era Madarona en estado puro. Era la síntesis del común argentino y que lo único que hizo fue darnos alegrías".

"Cuando lo sacaron de la clínica me quedé preocupado proque había algunos médicos que consideraban que no era prudente", acotó.

Tres días de duelo nacional

Apenas se enteró de la triste noticia, el presidente Alberto Fernández decretó de inmediato tres días de duelo por la muerte de Diego Maradona, quien falleció este miércoles a los 60 años a raíz de sus problemas de salud.