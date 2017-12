Alan Ruiz negocia irse

El padre de Alan Ruiz continúa en Portugal con la clara misión de tratar de forzar una salida de su hijo de Sporting de Lisboa. Mientras no ocurre eso, la dirigencia de Central no moverá un pelo para abrir una puerta para negociar la llegada a préstamo del volante ofensivo. Ya se dijo que Ruiz es del gusto de Leo Fernández, pero con eso no alcanza. La única manera para que se activen las tratativas es que Sporting de Lisboa revea la idea de desprenderse del jugador sin venderlo y desistir de la estrategia de querer recuperar los 7 millones de euros que invirtió en su momento por el futbolista. El martes 26 puede ser un día clave para ver hacia donde dispara la cosa. Es más, cuando Ovación consultó a los dirigentes de Central sobre esta situación puntual, la respuesta no admitió doble lectura: "Ruiz es un jugador que interesa, pero sólo estará a nuestro alcance si él logra salir de Portugal y puede arreglarse su incorporación a préstamo. De otra manera es inviable", le confió un alto directivo a este diario.

Ruiz también es una figurita apetecible para Gremio, club en el que jugó hace unos años.