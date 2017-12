Sin prisa, pero tampoco sin pausa. Así se mueve Central en este mercado de pases. Luego de que Román Martínez desestimara rápidamente la propuesta canalla (ver aparte), ahora el club analiza realizar una oferta por Alan Ruiz. El buen volante de 24 años no seguirá en Sporting de Portugal por problemas de conducta. Tal es así que la entidad lusa lo desafectó recientemente. El ex San Lorenzo y Colón busca club para seguir su carrera. Y entre las posibilidades que tiene a mano figura el nombre de los auriazules. Claro que hay un dato que no es menor en el rubro de los deseos. Y es la realidad económica que envuelve a los de Arroyito. Por lo tanto ese factor tiende a ser un obstáculo a la hora de negociación, que aún no arrancó formalmente.

A Leo Fernández le pusieron el nombre de Ruiz sobre la mesa y el entrenador levantó el pulgar. Al menos en cuanto a la posibilidad de iniciar alguna charla. Sin embargo, ya hubo un primer sondeo entre el club y un intermediario. Aunque todo quedó ahí, en veremos.

"Sí, hubo algo pero nada importante. Es un futbolista que interesa por sus cualidades. Pero a la vez hay que analizar junto a la mesa del fútbol cuáles serán los pasos a seguir en este tema, porque sabemos que no será sencillo sumarlo a préstamo", deslizó un directivo de Central con sinceridad.

Y acotó: "La idea es ver antes que nada si se puede obtener una sesión por una temporada y ver además las condiciones que exigen. No es fácil porque es joven y está en Europa, pero esto es fútbol y todo puede pasar". Rápidamente indicó que "tiene un contrato elevado, pero eso se podría charlar también. Hay que esperar un poco más para ver qué haremos. Tenemos que ser muy precisos, no sólo en este caso sino en este mercado", deslizó la fuente basándose en la realidad financiera auriazul.

Lo concreto es que el mediocampista Alan Ruiz tiene un gran potencial. Lo demostró en los distintos lugares que pisó. También es cierto que tiene una personalidad muy particular. Por ejemplo, en Sporting de Lisboa viene de protagonizar un escándalo.

El conflicto comenzó hace pocos días cuando fue reemplazado a los 15 minutos del complemento ante Vilaverdense. Mientras dejaba el campo de juego se sacó la casaca y la tiró sin dudar con furia al piso frente la mirada del entrenador, Jorge Jesús.

Automáticamente la prestigiosa entidad lusitana lo sancionó. Luego de ser apercibido, el jugador no se presentó a los siguientes dos entrenamientos. "En el club hay reglas que deben ser cumplidas. Y Alan Ruiz no cumplió. Se encuentra alejado de los trabajos del equipo principal", puntualizó el técnico Jesús en su momento.

Otro dato que sacó de eje a las autoridades del club fue cuando el jugador subió a su cuenta de la red social Instagram una foto en la que se lo ve dentro de una Ferrari roja. No sólo por un gesto que puede ser tomado como provocador, sino porque todo lo que es rojo está relacionado a Benfica, el archirrival.

A eso hay que sumarle que en 2016, Ruiz dejó Colón luego de la agresión que sufrió por parte de la barra antes de un clásico contra Unión. El hábil zurdo, nacido en La Plata, aprovechó ese instante de furia para presionar y generar su salida a Europa. Fue ahí donde Sporting desembolsó seis millones de euros y se quedó con la ficha de mediocampista, que ahora debe buscar club. Y Central es una de las posibilidades, más allá de que el factor económico jugará en esta gestión un rol clave, casi determinante.





Martínez los atendió

En medio del frenesí por el sorteo de la Copa Sudamericana, Central está dando algunas señales que se está moviendo en el mercado de pases. Ovación anticipó que Román Martínez es el volante ofensivo que apuntó Leo Fernández para reforzar el equipo. Fue entonces que Mauro Cetto logró contactarse con el futbolista de 34 años. La respuesta no fue la esperada por el director deportivo. Según constató en este medio, el jugador agradeció el gesto pero argumentó que optaba por quedarse en Buenos Aires pese a que en Lanús ya le avisaron que no será tenido en cuenta. Por lo tanto, la búsqueda se reposicionó en otro horizonte (ver aparte).

"No, no quiso saber nada. Por más que el Colo (Mauro Cetto) lo sondeó, Román no está dispuesto a ir a Rosario. Por más que no sea la primera vez que lo llaman de Central, él ya no quiere andar haciendo tanto movimiento de mudanza. Por eso no habría que destacar que se vaya a Tigre", fue la frase que recibió ayer a la tarde este diario del otro lado de la línea desde una cómoda oficina de Capital Federal. La ilusión en Arroyito duró poco.





Con experiencia

Las negociaciones en el rubro pases están verde en todo sentido. "Por ahora sólo se dieron algunas charlas muy informales, ya que esto recién empieza", acotaron desde las entrañas de la sede de calle Mitre al 800 cuando Ovación preguntó cómo venía el tema de incorporaciones. Si bien ninguna fuente quiso dar un adelanto, lo concreto es que el canalla está viendo la chance de sumar a un apellido que ya tuvo en carpeta. "Se trata de un jugador de experiencia y buen pie", fue la única frase que soltó un informante auriazul.