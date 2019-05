Instalados ya en Sydney luego de un largo viaje desde Wellington, la franquicia nacional aprovechó el domingo libre y disfrutó de Bondi Beach, una de las playas más icónicas de Australia antes de hacer foco en Waratahs, su próximo rival.

Hoy comenzarán las tareas de campo para el conjunto conducido por Gonzalo Quesada que quiere estirar su momento positivo.

Mañana será el día de alta intensidad de la semana, el miércoles habrá otra jornada de descanso, mientras que el jueves se dará a conocer el equipo que enfrentará a Waratahs y allí el grupo se desplazará a Parramatta donde aguardará el siguiente desafío.

Si bien la victoria ante Hurricanes ya pasó, todos saben de su importancia, de lo que significó. "Creo que esto es un envión anímico importantísimo para encarar esta última parte donde los puntos son vitales. Tuvimos más ganas de ganarlo. La defensa fue nuestra bandera nos hicimos muy fuertes ahí y supimos cómo contrarrestar todos los ataques de ellos prevaleciendo en el uno contra uno. Nos golpeamos todos y la verdad que no poner el hombro en este equipo sería una locura", resumió Sebastián Cancelliere, uno de los busca un lugar en el Mundial.

La chance de estar en Japón, el gran objetivo de todos en esta temporada, fue otro de los temas que abordó el wing. "Sinceramente no estoy pensando mucho en qué tengo que hacer para poder ir. La competencia es altísima y por eso me enfoco en hacer lo mejor para el equipo para que el hecho de ir o no al Mundial sea consecuencia de eso".

Por último, puso el foco en Waratahs, el rival que asoma en el camino: "Hay muchas cosas por mejorar, tanto en defensa como en ataque. La idea es evolucionar para poder jugar un mejor rugby el sábado que viene".

Cambio en Los Pumitas

La UAR anunció un cambio en el plantel de Los Pumitas para la Copa del Mundo M20 que comenzará el próximo mes y que se jugará en Rosario y Santa Fe.

Marcos Moneta, jugador del club San Andrés (Urba) reemplazará a Lucio Cinti, quien sufrió una lesión del tronco superior del plexo braquial.

De esta manera, el jugador de La Plata Rugby, que además fue oro olímpico en los Juegos de la Juventud que se disputaron este año en nuestro país, se quedó afuera del plantel y su reemplazo será un ex compañero que también participó del oro.