"Al técnico le gustó que tuviera ganas de venir"

Hace algunas semanas Diego Cocca dijo que para él era importante hablar con los jugadores que apunta como refuerzos porque en esa charla podía dimensionar si encontraba un compromiso total. Ayer Emanuel Brítez comentó que el DT fue uno de los que lo llamó (el primero fue Marcelo Goux, el ayudante de campo del DT) y que para él esa comunicación fue crucial para su arribo. "Creo que no es lo mismo que me pregunte si quiero venir y que yo le conteste que estaba analizando otras ofertas. Desde que me llamó le dije que sí, que quería venir y que tenía muchas ganas. Después no dependía de mí, sino de los clubes, pero en un par de días se resolvió. Creo que a Diego le gustó que tuviera ganas de venir", se explayó el defensor proveniente de Independiente.

"La primera comunicación fue con Goux, después el llamado de Cocca. El interés de Central fue muy importante y desde ese día, en el que me hicieron sentir importante, le dije a mi representante que mi prioridad era Central, sobre todo por el interés que tuvieron hacia mí, pero también por todo lo que representa un club como este. Me gustan esas cosas y por eso elegí venir", abundó el futbolista.

A Brítez se lo vio jugar como marcador de punta, pero también como central y él mejor que nadie para explicar cuáles son sus principales características. "Mi puesto natural es marcador de punta, pero los últimos 20 partidos en Independiente los jugué de central. Puedo cumplir cualquiera de esas funciones. Después puede salir mal o bien, pero me puedo adaptar. Me llamaron para trabajar de central", expresó el defensor, quien no ahorró elogios hacia el lugar al que llegó. "Sé el clima que se vive acá y lo que genera el hincha de Central. Me tocó venir a ver a Mauricio Martínez y la pasión que se siente es muy linda". Y sobre las expectativas dijo: "Quiero ganarme un lugar en el equipo y las expectativas son las mejores. Primero habrá que fijarse un objetivo, que se charlará grupalmente, y en relación a eso tratar de cumplirlo".

"El plantel que hay es muy bueno. Tuve la suerte de venir con Diego Zabala, a quien conozco. Hay muchos chicos y creo que Central tiene un futuro enorme. De a poco me voy a ir metiendo en el grupo", analizó Brítez, quien considera que el haber jugado en Independiente le servirá como base, pero que no le otorgará ventajas a la hora de pelear por un lugar en le equipo.

"Aprendí muchas cosas en Independiente, pero el hincha te exige en todos lados. Quiere que ganes sin importarle la forma. Maduré mucho en este tiempo y me parece que puedo aportar mucho de todo eso que aprendí", sentenció.