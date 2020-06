Al Kily le llegó la hora: desde hoy será el DT de Central

El tiempo de Cristian González llegó, al menos en lo que hace a la presentación formal como nuevo técnico de Central, un puesto con el que siempre soñó y que a partir de hoy podrá desarrollar. Porque el Kily entrará a la ciudad deportiva de Granadero Baigorria como el futuro técnico canalla y se retirará ya siendo el entrenador, más allá de que minutos después de las 18 de ayer el club publicó en Twitter un video con el título “¡Cristian González es el nuevo entrenador de Rosario Central!”. En el mediodía de hoy será oficializado por la comisión directiva auriazul y de allí en más sólo le restará pulir algunos pequeños detalles que hacen a la conformación de su cuerpo técnico, aunque el puesto de preparador físico ya lo tenía resuelto con la llegada de Ernesto Colman.

Ya no había demasiadas cosas por charlar, acuerdos a los que llegar ni impedimentos que sortear. Desde el día que Diego Cocca dejó de ser el técnico de Central, el nombre del Kily González apareció como el principal candidato y sólo fue necesario que los días corrieran y que desde el club le pusieran día y hora a su presentación. La firma de contrato será en los primeros días de julio y el mismo se extenderá hasta diciembre de 2021.

Claro que será importante conocer de qué manera se conformará el grupo de trabajo, pero la figura del Kily tomando posesión del cargo que dejó vacante Cocca (desde la dirigencia decidieron no renovarle el contrato) será lo más importante. No obstante no son muchos los puntos que le quedan por resolver al hasta ayer técnico de la reserva. La promoción del club fue un video con imágenes del Kily recorriendo la cancha del pozo de la ciudad deportiva y en el Gigante de Arroyito, los lugares en los que se formó primero y se consolidó después.

Donde más foco hizo la dirigencia es sobre el preparador físico y la jugada les salió redonda tanto a los dirigentes como al Kily, porque como anunció Ovación en su edición de ayer, Colman será el encargado de esa área. El buen recuerdo que dejó de su paso por el club durante los años en los que dirigió el Chacho Coudet (2015/16) hizo que apareciera como prioridad entre todas las alternativas que se manejaban.

Kily2.jpg La mano del Kily. Cristian González viene de dirigir la reserva de Central Celina Muti Lovera / La Capital

Estiman que recién el fin de semana Colman podría llegar a Rosario, pero de lo que están seguros en Central es de que cuando eso suceda deberá realizar una cuarentena de 14 días, según lo dispuesto por el gobierno de Santa Fe, ya que hoy está en Buenos Aires. También se sumará como PF alterno Damián Hernández. De todas formas cuando el cuerpo técnico pueda arrancar a trabajar tanto el Kily como Colman lo harán de manera remota, como todos los clubes argentinos desde que se dictó la cuarentena.

Se sabe que el ayudante de campo del Kily será Diego Ordóñez, pero habrá otro colaborador y todo parece indicar que se trata de Horacio Carbonari. En estos últimos días hubo varias charlas entre el Kily, Petaco y los dirigentes intentando resolver los detalles finos del acuerdo, pero ayer las fuentes consultadas indicaron que las chances de que el ex defensor pudiera sumarse al flamante cuerpo técnico de primera eran “muy altas”.

Se sabe de la amistad que hay entre el Kily y Carbonari y el hecho de que lo haya ido a buscar demuestra la confianza que le tiene, pero para que pueda sumarse el nuevo DT pretende que haya un entendimiento total. Quizá por ello desde la comisión directiva no pusieron ningún tipo de reparo para que el Kily pudiera charlar con Petaco el tiempo que considere necesario. “El armado del cuerpo técnico es importante, pero hay algunos días por delante que le permitirán a Cristian conformar su grupo de la manera que considere conveniente”, le dijo a este diario alguien que sigue muy de cerca cada paso que está dando el Kily.

Y después está la situación del entrenador de arqueros, función que desempeña Hernán Castellano. En ese sentido hay informaciones cruzadas, porque se habla de que habría “un cambio”, pero también hicieron referencia a que el Rifle “continuará en su cargo”.

Hasta ayer no sólo no hubo definiciones en ese punto, sino que las reuniones importantes se realizarían a partir de hoy, tras la oficialización del Kily. La intención de González es sumar a Diego Zuljan, pero está la posibilidad de que quien se desempeñó como entrenador de arqueros en la reserva sea colaborador del Rifle.

Colaboradores al margen, el Kily será presentado hoy en Granadero Baigorria, porque como lo anunció el club ayer, “Cristian González es el nuevo entrenador de Rosario Central”.