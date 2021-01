Al final el amistoso de Newell's ante Unión fue suspendido

Es que de los diagnosticados con Covid-19 la semana pasada, sólo Santiago Gentiletti continúa aislado y no fue dado de alta. Sí lo tuvieron y entrenan con el plantel Angelo Gabrielli y Juan Sforza, pero habrá que ver si están disponibles para jugar. Difícil, aunque tendrán unos días más.

El que seguro tampoco iba a jugar por el mismo motivo, aunque ya se recuperó del coronavirus, era Ignacio Scocco. Si bien Nacho entrena junto a sus compañeros, no está en condiciones físicas aún de jugar y se busca que se ponga a la par del resto antes de mandarlo a la cancha. De su problema en la clavícula ya se recuperó y, de hecho, jugó unos minutos en aquel encuentro frente a Racing. Además del centrodelantero, tampoco iba a jugar Maximiliano Rodríguez, quien viene entrenando con algunas molestias lumbares, pero tal vez ahora llegue al martes.

Y Kudelka no podíá contar tampoco con Alan Aguerre. El arquero, que sufrió una luxación de codo derecho en un choque con Carlos Tevez, ya entrena sin inconvenientes y él mismo aclaró en la semana en conferencia de prensa que se ve atajando en el reinicio del torneo, previsto para el 14 de febrero. Sin embargo, aún no tiene el alta para atajar y por eso su lugar iba a ser ocupado por Ramiro Macagno. Newell’s está negociando con Atlético Rafaela la compra de un porcentaje menor al fijado originariamente cuando llegó a préstamo y podía haber jugador hoy porque, como se recordará, se le extendió el vínculo por un mes en vistas de que la Copa Maradona se prorrogó hasta enero. Ahora, si no hay acuerdo con la Crema, no sería de la partida el martes.

Hoy el plantel entrenará por la mañana en el Centro Bernardo Griffa y ahí Kudelka probablamente ordene un rato de fútbol entre los dos equipos que iban a enfrentar a Unión. Y en ese sentido, resulta difícil aventurar cómo formaría el que se supone sería el equipo principal de Newell’s, en vistas de que no está Gentiletti y de que a Fabricio Fontanini y Manuel Guanini ya se les habría comunicado que no serán tenidos en cuenta. En principio, ambos jugadores están aún a disposición pero, si Kudelka no los piensa para el futuro inmediato, difícil que los convoque, tanto para una práctica como para el martes. Si así fuera, Manuel Capasso sería uno de los once y habrá que ver si el técnico recurre al juvenil Zahir Mansilla o al pibe Felipe Coronel, quien entrena con la primera, o bien retrasa a Julián Fernández. Por los costados de la defensa aparecerían Facundo Nadalín y Mariano Bittolo.

En el medio, sí Julián Fernández sería el 5, Jerónimo Cacciabue y Pablo Pérez lo acompañarían, mientras que adelante las ausencias de la Fiera y Sebastián Palacios (continúa entrenando en Independiente), les abre paso a los juveniles. Alexis Rodríguez parece número puesto, y Enzo Cabrera y Luciano Cingolani completarían la oferta rojinegra en la delantera. Son por supuesto especulaciones de un once matizado con ausencias de peso que hoy Kudelka probaría y que tal vez repita cuando enfrente a Unión.

Vuelve Braian Rivero

El club anunció que el volante Braian Rivero retornó al club, luego de un paso fugaz por Independiente del Valle, donde no llegó a asentarse. Kiwi se fue a préstamo en julio de 2020 por un año y medio, pero regresó luego de seis meses y se pondrá a disposición de Kudelka.

Varios ofrecimientos y frentes abiertos

Además de las negociaciones con Atlético de Rafaela por Ramiro Macagno, Newell’s tiene como prioridad la búsqueda de al menos un zaguero central y fueron ofrecidos varios nombres que están siendo analizados. Uno de ellos es el paraguayo Pablo Javier Adorno, que jugó en Libertad pero su pase pertenece a Cerro Porteño. Es zurdo y está próximo a cumplir 25 años. Otro es el ex Racing y actualmente en Atlético Tucumán Yonathan Cabral, quien hace dupla con un ex leproso, Guillermo Ortiz, pero la salida del equipo que ahora conduce el ex DT rojinegro Omar De Felippe es complicada.

También está en estudio un zaguero proveniente de Rafaela, cuyo nombre no trascendió pero que de venir lo haría a título de incorporación.

En tanto, Newell’s sumó a sus planteles de inferiores a un centrodelantero proveniente de Independiente Rivadavia de Mendoza: Joaquín Plaza.