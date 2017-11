Al desnudo

"A Leo lo veo muy maduro y se puede entablar un diálogo de entrenador a jugador. Si tenemos la posibilidad de sacarle un partido cuando tiene alguna fatiga muscular, lo vamos a hacer. Con él no tenemos que probar absolutamente nada, tenemos que probar a él con el entorno y por ese camino estamos. El que propuso que no juegue contra Nigeria fui yo. El nunca propuso dejar de jugar porque su felicidad está en el juego. Es un tema más mío que de él".

El viernes pasado, un día antes del partido con Rusia, Jorge Sampaoli explicó la ausencia del capitán para el segundo y último partido de la gira. Estaba todo organizado para que así fuera y evidentemente el técnico utilizó ambos partidos como banco de pruebas para empezar a despejar algunas dudas de cara a la Copa del Mundo. Definir convocatorias y empezar a cerrar la lista de 23.

Tras la vergonzosa y alarmante derrota ante Nigeria no sólo no pudo sacar conclusiones, sino que sumó tareas: salieron a flote la mayoría de las debilidades de un equipo que no curó sus males ni mucho menos con la clasificación. Aquella victoria en Ecuador maquilló todos los defectos que volvieron a aparecer en Rusia.

La ausencia del mejor jugador no explica ni justifica la debacle del segundo tiempo. Argentina no perdió con Nigeria ni fue sometida al escarnio en el segundo tiempo por la ausencia de Leo.

Es fácil, y corresponde, encontrar las razones en el armado del equipo de mitad de cancha hacia atrás y en el bajísimo rendimiento de algunos futbolistas. La lista de defecciones es claramente encabezada por Banega y Mascherano, que fueron los primeros en pagar las culpas de un equipo totalmente descompensado, sólo pensado para atacar y manejar la posesión de la pelota.

"Numéricamente no estábamos en desventaja en defensa, incluso teníamos algún jugador más; son situaciones que tendremos que revisar y evaluar a futuro", argumentó Sampaoli. La verdad es que pareció todo lo contrario.

Kelechi Iheanacho, cedido por Manchester City a Leicester en esta temporada, de apenas 21 años, fue indescifrable en el segundo tiempo. Y el sencillo y obvio trabajo de Obi Mikel detrás de Banega, también en el complemento, fue harto suficiente para que la selección africana sometiera a un temerario combinado argentino. A propósito.

"Mi mayor preocupación fue el equipo en desventaja. Porque tiene la capacidad y las individualidades para que podamos dar vuelta estos incidentes que pasaron en nueve minutos del segundo tiempo. Me preocupa lo que pasó ahí, lo que pasó contra Venezuela en el segundo tiempo; la fortaleza mental tiene mucho que ver a futuro".

Con mucha capacidad discursiva, Sampaoli dejó al desnudo el principal defecto de la selección: la falta de temperamento. Y pone esa deficiencia a la cabeza de las prioridades de aquí al Mundial.

El problema es que no es algo que se adquiera de un día para el otro. Es más, ni siquiera se puede asegurar que se consiga. El plantel carece de un líder anímico con fortaleza para contagiar al resto.

No es casualidad que el entrenador haga referencia al partido con Venezuela. Allí también Argentina se autodestruyó ante la primera adversidad. La diferencia, sustancial, es que el partido del martes fue amistoso. ¿Cuál era la presión? Fue una prueba importante para muchos de los jugadores que no tienen un lugar asegurado en la nómina.

Marchesín retrocedió varios casilleros en beneficio de Rulli, para Pezzella no va a ser tan sencillo como parecía, Enzo Pérez ratificó todo y más, a Lo Celso no le fue bien, Pavón se ganó al menos una nueva oportunidad y Benedetto terminó de demostrar que para él no es lo mismo vestirse de azul y amarillo que de celeste y blanco. El flojo desempeño del goleador de Boca reposiciona, y con bases sólidas, a Gonzalo Higuaín.

Para el final, cuatro pesos pesados y una estrella: Mascherano, Di María, Agüero, Banega y Dybala.

El rendimiento del subcapitán fue tan flojo y desconcertante como en los últimos tiempos aunque esta vez quedó mucho más expuesto por los cuatro goles recibidos. Pero su presencia en Rusia no parece correr riesgos.

Angelito estuvo desaparecido y se notó mucho. Es uno de los que tiene mayor capacidad de desequilibrio cuando falta Messi. En otros tiempos supo ponerse el equipo al hombro del medio hacia adelante cuando faltó Leo y hasta jugó en su posición con buenos rendimientos. Hoy parece estar muy lejos de su versión. Su presencia en el Mundial tambien es un hecho.

Quizás Sampaoli necesitaba comprobarlo en la práctica, pero Banega no puede jugar como volante central simplemente porque su falta de capacidad para la recuperación lo inhabilita para esa función, por más bondadoso que sea el equipo en pos de un juego ultraofensivo. El problema es que cuando el equipo no tiene la pelota, pasa lo del martes. Si el entrenador sólo lo piensa como cinco, corre riesgos de no estar en la lista.

Agüero evidentemente es el centrodelantero elegido por Sampaoli y en líneas generales respondió a las necesidades. De hecho marcó dos de los tres goles que hizo el equipo y va a arrancar como titular en la Copa del Mundo.

El de Dybala es el caso más complicado. Con Messi o sin Messi en la cancha da igual: su rendimiento, que también bajó mucho en Juventus, es infinitamente inferior al que potencialmente puede ofrecer. También representa el punto más alto de preocupación desde lo temperamental. A veces parece que el principal inconveniente es que su voluntad, o la falta de ella, atenta contra sus virtudes futbolísticas.

Menuda tarea para el entrenador. ¿Tomará decisiones drásticas Sampaoli? ¿Hay ciclos cumplidos?

En cualquier caso la buena noticia es que todo parece haber quedado al desnudo el martes y todavía faltan 7 meses para la Copa del Mundo.

Para Sampaoli "toda esta gira da posibilidad de evaluar y de sacar conclusiones. Hay que tener un diagnóstico claro de lo que pasó". Ojalá así sea. Un buen diagnóstico y una mejor ejecución de las conclusiones le devolverían a Argentina la chance de pelear por el título que se le niega desde México 86.

"Sacamos cosas positivas de estos dos partidos, bastantes. Del juego, del dominio... Argentina hizo un primer tiempo increíble, en el que fue extremadamente superior al rival", agregó el DT.

Ojalá que hayan sido solamente palabras para compensar las críticas. Ese sí que sería un mal diagnóstico.