Aimar dio una importante lección de vida tras el título de la Sub 15

Pablo Aimar demostró ser distinto cuando se calzó lo botines y tuvo la pelota al pie. Y ahora confirmó esa condición como entrenador. Tras la consagración del seleccionado Sub 15 en el Sudamericano que se disputó en San Juan, se encargó de dar una lección de vida importante.

Mientras lo chicos festejaban tras vencer en la final a Brasil por 3 a 2, el exfutbolista de 38 años y campeón mundial juvenil con Argentina, sorprendió con su balance sobre el torneo. "No pasa por el resultado final. Creo que hemos ayudado a estos chicos a ser un poco mejor de lo que eran hace cuatro meses, o por lo menos lo intentamos. Intentamos que no solo sea dentro de la cancha, que sean educados, respetuosos... Si termina con un título eso se ve. Si no termina con un título eso no se ve, pero el trabajo estaba hecho", aseguró.