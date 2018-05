Ahora trabaja para la copa

El calendario deportivo no le permite a Newell's detener el trabajo. Hoy el plantel seguirá practicando para el partido del jueves ante Atlético Paranaense por la revancha de la primera ronda de la Copa Sudamericana. Hernán Bernardello puede reaparece en el equipo, tras no jugar frente a Defensa y Justicia por encontrarse suspendido.

"Hay que salir a ganar, son 90 minutos y puede pasar cualquier cosa", manifestó De Felippe sobre el encuentro por la copa, en el que tienen la obligación de revertir el 3 a 0 de Curitiba.

"Allá nos sorprendieron, pero tenemos fe. Veremos cuál es el mejor equipo a plantar en cancha para ganar y conseguir la clasificación", agregó.

Después del triunfo contra Defensa y del rendimiento del conjunto cuesta imaginar que haya cambios. Una de las probables variantes es el retorno del capitán Bernardello. Si es que vuelve, la opción es que salga Juan Ignacio Sills.

Pero si De Felippe entiende que el volante tapón sea Sills y Bernardello sea el responsable del pase de salida, entonces el que dejaría la cancha es Rivero.

San Román faltó el sábado por una fatiga muscular y es duda si se encuentra en condiciones para reaparecer. Y si se está óptimo, el interrogante es si De Felippe prefiere seguir confiando en Nadalín.

Leal no tiene inconvenientes en jugar, si bien salió antes del final del partido del sábado. El portugués hacía dos partidos que no actuaba por lesión y se quiso evitar arriesgarlo.

"Leal no manifestó ninguna cosa rara. Sabíamos que íbamos a tener que cambiarlo, que no aguantaba los 90 minutos", aclaró De Felippe sobre su salida.

El rival de la copa, Paranaense, se presentó ayer por la cuarta ronda del campeonato brasileño y perdió de local ante Palmeiras por 3 a 1. Es la primera caída del equipo de Curitiba en el Arena da Baixada luego de seis meses.

Hoy se abren las boleterías

Hoy se ponen a la venta por las boleterías del estadio (puerta 6) las entradas para la revancha por la Sudamericana. Las entradas se pueden adquirir de 13 a 20. Mañana y el miércoles será el mismo horario. Y el jueves las boleterías se abren desde las 9 hasta la hora del encuentro.Hoy, ante el Halcón en reservaLa reserva rojinegra (28 puntos en 25 partidos) se medirá con Defensa y Justicia (38 unidades en 22 encuentros) esta tarde, a las 15, en el complejo Bella Vista. La Lepra acumula 11 partidos sin triunfos. El mediocampista Aníbal Moreno, titular hoy en el equipo de Héctor Bidoglio, fue designado para integrar el seleccionado argentino Sub 20 que será el grupo de apoyo del representativo nacional en el Mundial de Rusia. La formación de Newell's será con: Bustos; Luque, Callegari, Bedouret y Bagalá; Moreno, Ribero y Barrenechea; Marcioni, Lisandro Cabrera y Rotondi.