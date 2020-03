La frase con la que el árbitro Germán Delfino explicó la situación tras no poder ingresar al Monumental, totalmente cerrado, para dirigir el partido con Atlético Tucumán es parte de un gran conflicto dirigencial que va más allá de lo deportivo. Deberá resolverse en la AFA por la negativa de River a jugar pese a la decisión afista

River fue contundente el viernes en la decisión de "no jugar" como consecuencia de la pandemia por coronavirus. El club de Núñez tomó la medida en forma unilateral, sin tener en cuenta la disposición en contrario de la AFA. La contraposición estaba planteada. Restaba que se desarrollaran los actos, lo que sucedió ayer y se dio tal como se esperaba. El estadio Monumental estaba completamente cerrado. Los árbitros, con Germán Delfino como responsable del partido que estaba programado para las 17.45 ante Atlético Tucumán, se dieron cita como acostumbran en cada partido y lo mismo hicieron los directivos del Decano tucumano, con el agregado de una escribana que certificó lo que pasó. Por lo tanto, se labró un acta y el juez del partido expresó su postura: "Ahora haremos el informe correspondiente y pasará al tribunal de disciplina", que es el que decidirá sobre el partido.

Esto es así, por reglamento. No tanto, porque es un caso especial, y una pelea dirigencial que se tendrá que dar en la Asociación del Fútbol Argentino. Por esto, no es tan lineal que River perderá el partido y que será sancionado. Aunque esa sea la medida que más se acerca a la lógica. Pero es la AFA. Pero es River.

¿Qué hubiera sucedido si en lugar de ser la 1ª fecha de la Copa Superliga hubiese sido la última del torneo que acaba de finalizar y que los millonarios pelearon el título ante Boca? Obviamente, pregunta sin respuesta.

Lo cierto es que se trata de la 1ª fecha de un nuevo torneo y con características totalmente diferentes. Y ni hablar de una situación que preocupa a nivel mundial como es el coronavirus, que derivó en diferentes posturas. Por el lado de la AFA fue jugar la jornada, aunque a puertas cerradas y con determinaciones puntuales de prevención. Por el de River no jugar y teniendo un caso de posible enfermedad de un jugador de reserva (el zaguero central colombiano Tomhas Gutiérrez), lo que luego quedó descartado. Es más, tampoco se presentaron a jugar las divisiones inferiores ante Lanús. Y suspendieron todos los deportes en el club.

Igual, desde el club de Núñez se tomó la medida de no jugar. La comunicaron el viernes y la sostuvieron. Es más, autorizaron al entrenador del primer equipo, Marcelo Gallardo, a que les diera licencia a los jugadores por "tiempo indeterminado", con un plan de trabajo y cuidados personales mientras se resuelvan las medidas en torno a qué pasará con la disputa de los partidos de la 2ª jornada, algo que se especula que finalizará con suspensión de la competencia.

Y ayer se dio todo como era de esperar. Con el Monumental cerrado, sin presencia de los locales (ya sea dirigentes, jugadores e hinchas) pero con la concurrencia de la delegación tucumana con el vicepresidente 1º Enrique Salvatierra al frente (el plantel finalmente se quedó en el hotel) y del árbitro Delfino con sus colaboradores y una escribana.

Rodeados por la prensa y efectivos de la Policía de la Ciudad, el referí fue recibido a las 15.30 por el gerente del club millonario Rodrigo Pecollo en la puerta principal de acceso al estadio y la notaria Marisa Galarza (enviada por Superliga, es decir AFA) labró un acta para elevarla a las autoridades pertinentes.

"Es la primera vez que me pasa una cosa así. Nos presentamos en el horario oficial que siempre llegamos a los estadios (dos horas antes) y ante esta situación que el club (River) tiene cerrada las puertas y no permite el ingreso, procedimos a hacer el acta con la escribana. Es una cuestión administrativa, haremos el informe correspondiente y después pasará al tribunal de disciplina", sostuvo el árbitro Germán Delfino, quien autorizó a la dirigencia visitante a comunicar a los jugadores que no se trasladaran al Monumental porque era "innecesario".

Sí especificó que en su informe adjuntará una planilla con los jugadores titulares y suplentes que iba a presentar Atlético Tucumán, como lo indica el protocolo en esos casos, y obviamente no con los de River.

Eso, en la teoría, automáticamente haría que el tribunal de disciplina de la AFA decidiera la pérdida del partido al dueño de casa por no presentarse y, tal vez una sanción extra, aunque este caso no es tan simple.

Igual, desde la Superliga (aún en vigencia, pese a que se viene su "desaparición" para convertirse en Liga Profesional dentro de la AFA) salió de inmediato un comunicado en el que indicaron: "A raíz de la decisión del Club Atlético River Plate de no abrir su estadio para el encuentro que por la primera fecha de la Copa Superliga debía disputar esa institución ante Atlético Tucumán, el juez de dicho partido, Germán Delfino, concurrió a las instalaciones del Monumental junto al resto de la delegación arbitral y a la escribana pública nacional Marisa Galarza, y dejó constancia de la imposibilidad de ingresar a la cancha para desempeñar sus funciones".

Y agregó: "Firmados los documentos correspondientes, todos los antecedentes y actas fueron elevados a las autoridades para que tomen las medidas pertinentes".

También el dirigente tucumano Salvatierra expresó su postura: "Estamos a disposición del reglamento y vinimos a trabajar como siempre. Lo que corresponde es estar acá". Y apuntó: "No es una cuestión de dirigentes, salimos el viernes a la mañana para Buenos Aires y nos encontramos con que ellos no iban a jugar, nosotros nos atenemos al reglamento. El resto escapa a nosotros".

Lo que no escapa a nadie es que desde mañana la AFA será un hervidero en torno a esta situación que originó River con la medida de apartarse del resto de los equipos. No sólo los otros 23 de primera división sino de todos los afiliados, ya que ningún partido se suspendió sino que se jugaron a puertas cerradas y con medidas de prevención dictadas por el Ministerio de Salud de la Nación en torno a la pandemia por el coronavirus.