Ahora es tiempo de limpieza y refuerzos

Boca ya tiene técnico, no firmó pero se sabe que es Gustavo Alfaro. Ahora llegará el tiempo de "limpieza" y "refuerzo" del plantel. Algo que seguramente tendrá mucho movimiento. Porque el xeneize deberá hacer todo lo posible para recuperar terreno en la Superliga y poner lo máximo en busca de la revancha en la Copa Libertadores 2019. Eso sí, por ahora no hay demasiadas noticias firmes, aunque las versiones empiezan a correr. Por ejemplo, el interés de Napoli por el juvenil Agustín Almendra, una versión de que se apuntaría al volante chileno Marcelo Díaz (está en Racing) y que varios nombres del último plantel figuran en los planes de varios clubes.

El pase de Almendra está tasado en 20 millones de euros, Napoli se estiraría a 15 y si bien se podría dar de inmediato también está la chance de que se postergue su partida hasta junio.

"En enero no se moverá, no hubo contactos", aseguró el representante Ruocco. Encima, el volante de 18 años fue convocado para defender la camiseta argentina en el Sudamericano Sub 20 que durante enero se jugará en Chile.

Lo de Marcelo Díaz trascendió en Chile y lo descartó su representante: "No recibimos ningún llamado de Boca. Marcelo está enfocado a full en Racing". Y el presidente racinguista Víctor Blanco agregó: "No tenemos la intención de venderlo".

Mientras que entre los nombres que suenan para partir están el uruguayo Nahitan Nández (a Cagliari), Lisandro Magallán (a Ajax) y Pablo Pérez (Colo Colo).