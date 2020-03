Ahora es el profeta Kudelka

El hincha en general no tiene termino medio. En definitiva coincide con el argentino promedio. Todos son opinólogos, sin medias tintas. Reina el pensamiento extremista. En el caso del hincha de Newell’s, se habla de Frank Kudelka como el profeta que los llevará a la salvación. Alcanza con indagar en las redes sociales y leer lo que se escribe de él y cómo se lo elogia. Exultantes por el empate ante Racing, con una gran desempeño del equipo y un invicto que se prolonga, el DT es alabado. ¿Pero que hubiese sucedido si los resultados hubieran sido adversos, tal cual sucedió durante un lapso de este torneo? ¿Cuántos hubiesen atinado a defenderlo? ¿O se olvida cuando el equipo no ganaba y se desmerecían las victorias conseguidas hasta ahí porque, según decían, habían sido ante equipos inferiores como Central Córdoba, Unión, Huracán, Aldosivi y Patronato? ¿O no se recuerda cuando se lo cuestionaba con dureza por hacer jugar a Alexis y Denis Rodríguez, y hasta al mismo Bíttolo? Ese cambio radical de opinión llegó de la mano de los buenos resultados. “El apoyo sólo te lo da el triunfo”, dice con crudeza Marcelo Bielsa. A partir de ese exitismo, hoy le tiran flores a Kudelka. Pero a sus 58 años y con una extensa trayectoria, ni él ni ningún DT merecen ser evaluados con tanta liviandad.