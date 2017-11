Ahora el objetivo leproso es triunfar de visitante

Tiempo de conservar la levantada hoy ante Patronato. O, al menos, de conservar la estabilidad emocional que consiguió hace una semana con el triunfo frente al funebrero. Eso es lo que necesita este Newell's que anda a los tumbos y que busca una identidad extraviada para abrazarse a la tranquilidad. Una palabra ausente desde hace un largo tiempo en el Parque y buscada con extrema intensidad. La realidad indica que aún no la encontró en ninguno de los niveles, ni desde lo institucional como futbolístico. Llop y compañía saben y son conscientes de que si los resultados son positivos todo se torna más simple o, quizás, disimula todas las otras peripecias que le toca atravesar y que mantienen en vilo a los dirigentes.

"Para empezar a levantar y escalar posiciones tenés que ganar dos o tres partidos seguidos", declaró el Chocho haciendo una lectura lógica porque su equipo está de la mitad para abajo, muy lejos para las pretensiones lógicas que tiene el conductor. Por supuesto que era sabido que esta Superliga iba a ser de transición por la apuesta que realizó la dirigencia de achicar el alto presupuesto que tenía para rearmar un equipo con jugadores de menor jerarquía. Y la misión estaba establecida en comenzar a mostrar a algunos juveniles para vender porque son los únicos que pueden salvar al club de la caótica situación económica que le toca atravesar.

Con estas condiciones ya sabidas transita Newell's el torneo, donde le cuesta encontrar la regularidad pretendida para tener un andar que alimente esperanzas y despeje los cuestionamientos. Sólo las victorias aplacan los ánimos y disminuyen las críticas que recaen ante las adversidades.

Newell's necesita mantener la sonrisa que obtuvo hace una semana y que le entregó confianza. El Chocho quedó feliz con el resultado y por eso ratificó a los mismos nombres que se regalaron un nuevo triunfo para buscar cortar la racha de visitante, donde aún no pudo ganar. De hecho perdió en las tres ocasiones que salió del Parque: Huracán, Lanús y Vélez.

"Hay que buscar la regularidad", afirmó el entrenador buceando sobre las necesidades que tiene este equipo que aún no encontró el camino que lo lleve a mantener una línea de resultados positivos ni tampoco conformar del todo desde lo futbolístico. Aún la campaña está en la tabla del debe y a esta altura resulta indispensable modificarla. Al menos para seguir pegando saltos en la tabla y terminar el semestre en una posición decorosa para afrontar el receso con optimismo.

La Lepra tiene una tarea especial, la de romper la racha de visitante y vencer por primera vez a Patronato.

Los rojinegros concentran en Paraná

El plantel entrenó ayer por la mañana y luego viajó rumbo a Paraná para quedar concentrado a la esperar del cotejo de esta noche. Además de los titulares confirmados, el entrenador convocó para el banco de suplentes a Ibáñez, Valenzuela, Escobar, Sills, Cabrera, Tevez y Guevgeozian. Por otro lado, tal como publicó ayer Ovación, Torres y Valenzuela, al igual que Huguenet, Rotondi y Varela, extendieron su vínculo hasta diciembre de 2020.Patronato, con Rivero y Migone

Patronato tiene que encontrar la regularidad y el entrenador Juan Pablo Pumpido deposita sus expectativas en dos jugadores conocidos en el fútbol rosarino por haber vestido la camiseta de Central, Martín Rivero y Rodrigo Migone, a quienes mantendrá de titulares.

Migone será uno de los delanteros del conjunto de Paraná. El futbolista, de 21 años, fue cedido por Central a préstamo.

En cuanto a Rivero, de 27 años, se sumó a Patronato para esta temporada, proveniente de Unión, aunque se formó en Central. Tiene dos goles en el torneo, ambos en el triunfo sobre Tigre por 3 a 1.

Patronato jugó en la pretemporada con Newell's en Bella Vista y empataron 1 a 1. El gol de la lepra fue de Joaquín Torres y el de los paranaenses, de Rocky Balboa.

Los futbolistas que concentraron, además de los titulares, son los siguientes: Federico Costa, Walter Andrade, Marcelo Guzmán, Darwin González, Julián Marchioni, Matías Garrido, Adrián Balboa y Mauricio Carrasco.