El liderazgo del rosarino Lionel Messi en Barcelona trascendió el rectángulo de juego y el vestuario. Y lo que tanto le pedían los hinchas argentinos en la selección (algo que ya comenzó a mostrar en la Copa América pasada), ahora quedó más que patente en el club blaugrana.

La Pulga puso la cara por el plantel del cual es capitán en el conflicto interno desatado días atrás luego de unas declaraciones periodísticas del secretario deportivo Eric Abidal sobre la destitución del ex técnico Ernesto Valverde.

Ayer, el plantel culé entrenó de manera normal a las órdenes del nuevo entrenador Quique Setién, en un ambiente distendido aunque bien enfocado en la previa del partido de hoy por los cuartos de final de la Copa del Rey en el que Barcelona visita a Athletic de Bilbao en el estadio San Mamés.

Los jugadores bancaron a Leo sin hacer declaraciones estridentes, por lo bajo le agradecieron la defensa a ultranza del plantel que hizo el capitán, sobre todo por la unidad del grupo tan necesaria en estos tiempos de vacas flacas (en cuanto a resultados) y con varios desafíos por delante en el corto tiempo.

No hubo reuniones cumbre entre jugadores ni entre integrantes del cuerpo técnico ni con dirigentes. Sólo se filtró que una comunicación telefónica entre el presidente del club, Josep Bartomeu, y el jugador argentino habría acercado posiciones, ya que la intención de la directiva del Barça es mantener al secretario deportivo en su cargo y para eso es necesario que Abidal y Leo limen las asperezas.

Por la noche hubo una reunión entre Bartomeu y Abidal, de la que no hubo mayores detalles, salvo las declaraciones diplomáticas de siempre, es decir nada fue tan terrible y todo va camino a solucionarse. Pero las esquirlas se esparcieron por todo el frente catalán y el presidente Bartomeu, que estaba de viaje por temas privados, regresó de urgencia para calmar los ánimos.

Por su parte, en la rueda de prensa de ayer a la mañana, el entrenador Quique Setién prefirió no hablar de la polémica desatada. “Hay cosas que escapan a mi control y sólo quiero hablar de fútbol”, dijo Setién a los periodistas.

Los jugadores desandaron un camino parecido, ya que deben enfocarse con todo en lo que se les viene: hoy la Copa del Rey, el tramo final de la liga que los tiene como escoltas a 3 puntos de Real Madrid y los octavos de final de la Champions League frente a Napoli. Para estos desafíos, y con las bajas por lesión de los delanteros Luis Suárez y Ousmane Dembelé, el plantel sabe que la unidad y la armonía del grupo son fundamentales, por lo que el gesto de Messi cobra mayor relieve.

La situación se generó luego de unas declaraciones realizadas por Abidal tanto en el diario Sport como en Mundo Deportivo cuando dijo que “con Valverde varios jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho. La relación entre el entrenador y el vestuario fue buena, pero hay cosas que puedo oler como ex jugador”, reveló el ex marcador de punta francés.

De inmediato, Messi respondió por medio de su cuenta en Instagram: “Habría que dar nombres porque si no se está ensuciando a todos los jugadores. Y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”, posteó Leo como para marcar la cancha en forma clara.

El capitán ejerció la cinta con palabras que sientan posición y marcan una postura, como cuando criticó abiertamente a la organización de la Copa América 2019 en Brasil y se tuvo que comer una sanción económica y tres meses sin jugar para la albiceleste. Ahí va el capitán Messi.

Copa del Rey

Además de Barcelona, hoy también jugarán Real Madrid v. Real Sociedad. Mirandés ganó ayer 4 a 2 a Villarreal y el martes Granada venció 2 a 1 a Valencia, ambos en la ida.