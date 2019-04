Agustín Lavezzi tiene 23 años y se desenvuelve en la entrevista con Ovación como lo hace dentro de la cancha. Con mucha convicción y personalidad. Se nota que tiene los genes de la familia Lavezzi. Los de su padre Diego, actual presidente de Coronel Aguirre, y los de su tío, el Pocho, quien no necesita ninguna presentación. Hoy el presente futbolístico lo tiene ligado a Deportivo Morón, en la B Nacional. La semana jugó su primer partido como titular para el Gallito. Pero cuando la pregunta apunta hacia al club de sus amores, ahí sí deja ver sus valores familiares y ese amor perpetuo que le tiene a Aguirre: “Comencé a jugar desde muy chico en Coronel Aguirre y a los 16 años pasé a Central y estuve en la primera local y llegué hasta la 4ª de AFA. Luego volví a Aguirre y desde mediados de 2018 estoy en Morón. Pero la verdad es que Aguirre es el patio de mi casa”, cuenta de entrada.

¿Cuesta el doble llevar el apellido Lavezzi?

Sí, claro. Respecto a eso trato de mantenerme al margen porque cada uno tiene opiniones diferentes. No le doy importancia. Me preguntan bastante sobre Pocho, pero trato de contestar lo mínimo y necesario. Quiero hacer mi propio camino y jugar por mis condiciones. Igual, no voy a descubrir nada si digo que mi tío es un gran futbolista.





¿Tu sueño es compartir una cancha con Pocho?

Es el sueño de toda la familia que el Pocho pueda retirarse con la camiseta del club que lo vio nacer y que quiere. Ojalá se dé porque sería una alegría inmensa para toda la gente de Villa Gobernador Gálvez. Nunca compartí cancha con Pocho, pero de vez en cuando en alguna fiesta armamos un picado y pudimos compartir una cancha. Lo hacíamos para divertirnos como pibes.





¿Es un mito que es muy difícil jugar en la cancha de Aguirre?

Es muy complicado. A pesar de que yo soy local ahí y que me conocen todos, cuando fui a jugar con la camiseta de Central la pasé bastante mal. Es complicado jugar en la primera local, ya que todos te quieren ganar de guapo y te pegan para lastimar. Cuando llegué a Morón me contaron lo difícil que son algunas canchas del ascenso y les contesté que me decían eso porque no conocían lo que es jugar en Gomara. Buscaron en google y vieron un partido ante San Jorge que fue bastante picante y allí se dieron cuenta de lo que es Aguirre.





¿Hay mucha diferencia entre jugar en Rosarina con la camiseta de Aguirre que en AFA con Central?

Bastante. Más que nada en los ritmos de los partidos. En la AFA se juega a un toque y el juego es más rápido mientras que en Rosarina los espacios son menores y se hace un juego muy físico.





“Lo de Central está cerrado para mí”

Agustín estuvo en 2015 y 2016 vistiendo la camiseta de Rosario Central y marcó muchos goles en la primera local. Es categoría 1996 y jugó en 4ª de AFA con Luciano Recalde, Nahuel Gómez, Renzo Alfani, Matías Mansilla, Félix Banega, entre otros. Además se dio el gusto de hacerle un gol a Quilmes como visitante en un partido que salió 1 -1. Pero allí no tuvo muchas posibilidades de mostrarse ya que en las inferiores de AFA sólo jugó tres partidos como titular y en los otros 16 que estuvo en cancha ingresó pocos minutos desde el banco de suplentes.

¿Pensás que te faltaron oportunidades en Central?

Que se yo. Lo de Central para mí ya es un tema cerrado. Trato de no pensar mucho porque sino a uno le termina haciendo mal esa situación. Me gustaría tener una revancha, pero si no se da no pasa nada.





Jugando para Central le hiciste un gol a Coronel Aguirre en la primera local. ¿Lo gritaste?

Sí, lo grité. Por respeto también a mis compañeros de Central. Aguirre me dio todo, es mi vida y soy muy hincha del club. Es como el patio de mi casa.





Ahora el presente de Agustín Lavezzi le sonríe con la camiseta de Morón. A principio de este año renovó contrato hasta el 30 de junio de 2021, producto de su buen desempeño y de los goles que convirtió en reserva. Hasta se dio el gusto de hacerle un gol en un amistoso a Vélez Sarsfield en la Villa Olímpica.

¿Qué expectativas tenés en la recta final con Morón?

Veníamos de una semana complicada y le ganamos a Olimpo. Ahora jugamos con Rafaela y si ganamos ya no dependemos de nadie para olvidarnos definitivamente del descenso.