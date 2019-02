Aguirre es baja por un desgarro

Jonás Aguirre se pierde el clásico. Era previsible. El mediocampista no jugará por tres semanas debido a un desgarro grado 2 del isquiotibial derecho. La lesión la sufrió en los primeros minutos del encuentro del sábado frente a Aldosivi. Edgardo Bauza tendrá que encontrarle reemplazante y asoma Agustín Allione, justamente quien sustituyó a Aguirre contra el conjunto marplatense.

A partir de los estudios que se le realizaron ayer se confirmó que Aguirre tiene una lesión muscular que lo mantendrá afuera de las canchas como mínimo por las próximas tres semanas. Por consiguiente, quedará afuera del clásico.

Aguirre fue titular en los dos primeros encuentros oficiales del año, con un rendimiento discreto en la derrota frente a Huracán (1-2) y jugando apenas 9' contra Aldosivi (0-0), teniendo que retirarse de manera anticipada por la lesión.

A causa de esta dolencia no tendrá chance de jugar el clásico, en el que habitualmente le fue bien. Participó en cinco enfrentamientos contra Newell's, siempre entrando desde el banco, con un saldo positivo (ver aparte).

Sin el zurdo que regresó este año del préstamo de Belgrano, Allione es el candidato a ingresar. Cuando entró por Aguirre frente a Aldosivi tuvo un nivel aceptable.

Aguirre se suma a la lista de lesionados que ya tenía a Diego Becker, también con una lesión grado 2 en el isquiotibial derecho sufrido frente a Huracán, y al incorporado delantero colombiano Duvan Vergara, con una contractura muscular y que difícilmente llegue para el domingo.

La buena noticia para Central es que Germán Herrera se encuentra a disposición de Edgardo Bauza después de la contractura en el gemelo izquierdo que le impidió estar a pleno para el encuentro ante Aldosivi. El Chaqueño jugó un tiempo contra Huracán, anotó el tanto del descuento y es un jugador que tiene una influencia importante en los clásicos, con goles decisivos.

No será extraño que el Chaqueño Herrera sea titular el domingo, ingresando por Claudio Riaño, para acompañar en el ataque a Fernando Zampedri.