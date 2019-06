Hoy Alan Aguerre es fundamental en Newell’s. Lo demostró en prácticamente todos los partidos, siendo figura al sostener resultados que le permitieron al equipo ponerse a salvo del descenso. Por eso, se proyecta (o proyectaba) para la próxima Superliga una frase típica del fútbol: “Aguerre y 10 más”. Ahora no asoma tan claro esto porque ya se habla de la chance de una venta, en principio a México. De esas a las que es imposible negarse, por cifras y... por contrato. Y la palabra del vicepresidente leproso Cristian D’Amico a Ovación, en la edición de ayer, es clarísima, de que es muy posible su partida: “Hay que ser realista, si alguien viene con el monto de la cláusula de rescisión de 4 millones de dólares y el jugador está de acuerdo no hay manera de frenar la transferencia”. ¿Y si se va? Otro arquero deberá llegar como refuerzo, así de contundente. Más allá de que en el plantel están Nelson Ibáñez (de 37 años y habría que renovarle contrato) y Nicolás Temperini (24). ¿Candidatos? No hay nombres firmes, sí versiones, negativas de uno “sondeado” (el chileno Fernando De Paul) y conocidos del DT Frank Kudelka.

El dueño del arco leproso es Aguerre (se adquirió el pase a principios de año el 80 por ciento de sus derechos de jugador y le hizo contrato hasta el 30 de junio de 2022), quien se ganó el respaldo incondicional de los hinchas. Está entrenando, acompañó al equipo alternativo de primera y reserva a Las Parejas, donde atajó y dejó una buena imagen Temperini. Y así como el directivo rojinegro aceptó la chance de que pueda irse también señaló que “no hay que apresurarse”. Claro, 4 millones de dólares por un arquero no es una cifra tan sencilla de desembolsar para cualquier club. Incluso mexicano.

Querétaro y Atlas son los nombres que aparecieron en el radar que gira en torno al libro de pases internacional. Sin embargo, ayer se aseguró desde distintas páginas web que a Querétaro irá el ecuatoriano Máximo Banguera, procedente de Barcelona de Guayaquil. Mientras que del club rojinegro al que también dirigió Marcelo Bielsa trascendió que a otro que le apunta es al arquero canalla Jeremías Ledesma.

Seguramente si no son estas instituciones otras se interesarán en la figura rojinegra del último torneo. Por eso empezaron a trascender posibilidades de que el nuevo entrenador buscará arquero reemplazante pese a que Ibáñez cuando atajó (el último partido fue ante Atlético Tucumán, el 3/9/18) respondió con buenos desempeños hasta perder el puesto a manos de Aguerre, y a que Temperini (sólo fue titular en el 2-0 a Argentinos con suplentes, el 29/10/18) ya tiene una edad como para tener una chance. Al punto que si no es segundo arquero hasta podría buscar continuidad en otro club.

En cuanto al primer nombre de arquero que trascendió podría interesarle a Kudelka fue el de Fernando De Paul, a quien dirigió en la U de Chile en 2018. Pero desde Newell’s nadie aceptó algún interés y sólo hubo versiones de que el propio DT lo habría llamado.

Pero el propio De Paul no dijo tener contactos con su ex DT y sólo expresó que “irme de la U no me haría bien a mí ni al grupo”. En tanto, el director deportivo del club chileno, Rodrigo Goldberg, salió al cruce pegándole a Frank: “Si es cierto que tanto quiere a De Paul en Newell’s, ¿por qué nunca lo hizo jugar en la U?”. Algo que es cierto porque el titular para el hoy entrenador leproso era Johnny Herrera, quien a los 37 años perdió el puesto con De Paul cuando Kudelka renunció en el conjunto chileno.

Y si es por gusto de Kudelka seguramente elegiría a Guido Herrera, a quien tuvo de titular en los dos torneos en los que dirigió a Talleres de Córdoba (2016/17 y 17/18), pero el uno de la T fue figura en el último torneo y se maneja una chance de que continúe su carrera en Alemania, precisamente en Leipzig, y con una transferencia que doblaría los números de la posible transferencia de Aguerre.

Entre otros arqueros a los que dirigió Frank se puede mencionar a Marcos Díaz en Huracán (33 años, hoy está en Boca como suplente) y a Julio Chiarini en Instituto (retirado), mientras que conoce de Talleres a Ignacio Chicco (22, hoy en Colón).

Igual, siempre aparecen nombres. Y si a Newell’s se le va el “intocable” Aguerre, deberá buscar a un reemplazante de un calibre similar. Tal vez no para que sean “el arquero y 10 más”, pero custodiar bien el arco será clave en la pelea por no descender porque no hay que olvidar que arranca último en el promedio.