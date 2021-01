El choque con Tevez

“Me llamé a silencio porque lo necesitaba, tenía que enfocarme en mi rehabilitación, sabiendo que fue una jugada con Tevez, que es una persona muy popular, y yo quería mantenerme ajeno, de bajo perfil. Fue doloroso en el momento pero siempre voy para adelante. Y quiero repetir que estoy agradecido con todo el mundo Newell’s: los médicos, el cuerpo técnico, la dirigencia. Me sentí muy respaldado y hoy puedo decir que estoy bien. Tevez me mandó un mensaje y hablamos. Yo no le echo la culpa a nadie porque fue una jugada del partido. Fue una jugada arriesgada de parte mía porque era una pelota complicada, pero ya está. Me acuerdo de ese momento pero ya es algo totalmente superado”.

El campeonato de Newell’s

“El mejor partido de Newell’s fue con Vélez porque era un rival que llegó a semifinales de Sudamericana y tiene regularidad. A eso tenemos que apuntar. Nos tenemos que hacer fuertes en la posesión por las características de nuestros jugadores. Yo vi a un Newell’s que perdió con Vélez y a otro que le ganó 4 a 2 a Lanús en su cancha, y yo me quedo con el que perdió con Vélez. Si tenés una idea de juego y la sostenés en los partidos, los resultados llegan”, tiró Aguerre. Además, analizó el formato de la competición y el contexto: “Para muchos equipos fue un torneo de transición. Desde un primer momento no compartía la idea de que no hubiera descensos porque bajaba mucho el nivel de la competencia. A nosotros nos afectó el hecho de jugar sin público, no es excusa, pero fueron muchas cosas que hemos padecido, también las lesiones que fueron una atrás de otra. Por suerte terminó porque lo hemos sufrido y ahora queremos iniciar este nuevo campeonato con objetivos que siguen siendo altos”.

La triple competencia

Newell’s tendrá que afrontar una triple competencia que ya está a la vuelta de la esquina en el calendario: torneo local, Copa Argentina y Sudamericana. Según lo señalado por el arquero, el plano internacional lo tienta pero buscarán pelear en todos los frentes. “Nosotros tenemos que apuntar a todo. A todos los equipos les cuesta cuando hay doble competencia y ni hablar si hay triple. No vamos a poner énfasis en un torneo y dejar de lado el otro, eso se va dando con el tiempo y con los resultados. No puedo decir que la Copa Sudamericana no nos tienta y más a una institución como Newell’s. Lo primero es apuntar al inicio del campeonato, que es lo más próximo, y tenemos que hacer un gran torneo porque tenemos un muy buen plantel”.

Para cerrar, Aguerre dejó algunas consideraciones sobre Ramiro Macagno, quien fue el que custodió el arco rojinegro en su ausencia: “Lo vi muy bien a Ramiro, no me sorprende porque es un muy buen arquero. Tiene muchas condiciones y lo vi muy aplomado en el arco”.

Contra las críticas a Kudelka

Alan Aguerre también le dedicó unas palabras al entrenador rojinegro Frank Kudelka: “Es un técnico que sacó a Newell’s de momentos muy complicados. Creo que no se pudo mantener ese nivel que habíamos alcanzado, pero eso es responsabilidad de todos. No comparto que se dude de Kudelka”.

Fontanini, Guanini e Insaurralde, afuera

Comenzó la reestructuración del plantel rojinegro de cara al futuro. Es por eso que Frank Darío Kudelka ya les avisó a tres jugadores que no serán tenidos en cuenta en la próxima temporada: Fabricio Fontanini, Manuel Guanini y Cristian Insaurralde. Quizás la baja más sorpresiva sea la de Fontanini, aunque el zaguero perdió terreno hace tiempo, principalmente cuando estuvo inactivo tras ser diagnosticado con Covid-19, a fines del año pasado. En cuanto a Guanini, su salida estaba cantada merced al bajo nivel que mostró en cada intervención en el equipo. Por su parte, Insaurralde llegó a la lepra en 2019 y alternó buenas y malas. En el último torneo no tuvo minutos y también estaba sentenciado que iba a dejar la institución del Parque. En materia de refuerzos, siguen las negociaciones por el zaguero Germán Conti y aún no dieron por caída la posibilidad de una posible vuelta de Cristian Lema.

Amistoso ante Unión

El sábado a las 9, en el Coloso, Newell’s jugará el primer amistoso de pretemporada ante Unión. Primero lo harán los titulares y luego los suplentes, a puertas cerradas.