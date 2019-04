Si bien Maxi Rodríguez terminó marcando la diferencia con el gol de penal que marcó en el cierre del partido, Alan Aguerre terminó siendo al figura al mantener el arco en cero durante el partido. Con varias atajadas terminó siendo vital para mantener el invicto en el arco leproso. "Estoy muy contento con mi nivel", aseguró al final del partido.

Pero más allá de la alegría por la victoria, el arquero admitió que "hicimos un mal primer tiempo, nos costó mucho mantener la pelota y el juego aéreo no nos favorecía, porque no tenemos jugadores altos. En el segundo tiempo mejoramos, atacando la segunda jugada".

Y enseguida marcó lo que es el fútbol y lo que los estados de ánimo a veces determinan: "Es increíble, hace un mes con un partido similar nos íbamos un gol abajo, en la última pelota, y hoy nos vamos con un gol arriba".

Respecto de si con este resultado, van a llegar más tranquilo a la revancha con Gimnasia en el Coloso. "No, más tranquilos no. En Newell's no podemos relajarnos mucho, porque estamos en un momento complicado, donde quizás no jugamos muy bien. Ahora se viene otra final con Gimnasia y esperemos hacer un buen partido".

Consultado sobre el buen momento que está pasando en el arco leproso, señaló: "Me siento muy bien en el arco, estoy muy contento con mi presente y con el club, que me gusta mucho. Esperemos hacer una buena copa".