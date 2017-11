Un joven árbitro de fútbol de 19 años fue agredido a golpes por un delegado del club Unión y Progreso durante la final de la categoría 2009 de la liga de la Asociación Rosarina Deportiva y Tursimo Infantil (Ardyti). Las imágenes quedaron registradas en un video que se viralizó rápidamente.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana cuando el árbitro Milton Ayala dio por terminado el partido entre Unión y Progreso y Defensores del Centro, que consagró a éste último como campeón de la temporada.

Hasta allí, y según relató luego el propio árbitro, todo se había desarrollado con normalidad. Sin embargo, ni bien terminó el cotejo, un delegado de Unión y Progreso ingresó al campo de juego y comenzó a atacar a golpes de puño a Ayala, quien terminó en el piso. De inmediato, tanto su padre -Julio, un exjuez de línea internacional- como otros padres y entrenadores, llegaron al lugar para separarlo.

En declaraciones a la prensa hoy, Ayala contó que "tengo el ojo golpeado, la nariz hinchada y raspada la espalda por la caída. Fue un momento muy malo porque al levantarme me sangró la nariz. Me pegó cinco piñas y después se metió mi papá y los profes a separar. No me lo esperaba, terminó el partido y vino este señor y me empezó a pegar. Todo había sido normal y muy tranquilo y este hombre nunca me dijo nada. Por eso no entiendo la agresión".