AgÃ¼ero hizo tres en la histÃ³rica goleada del City al Chelsea

El delantero argentino Sergio Ag眉ero aport贸 la mitad de los goles con que el Manchester City someti贸 al Chelsea a su peor derrota en 28 a帽os: fue 6 a 0.

El duelo entre los 煤ltimos dos campeones fue totalmente dispar, con Ag眉ero convirtiendo un hat trick por segundo fin de semana consecutivo.

El City recuper贸 la cima de la Liga Premier, mientras que el Chelsea termin贸 la semana saliendo de los puestos que otorgan plazas para la Liga de Campeones, al caer al sexto lugar.

Raheem Sterling hizo dos goles 鈥攅l primero del City a los cuatro minutos y el sexto, a los 80'鈥 y el mediocampista alem谩n Ilkay Gundogan hizo el restante.

Fue la tercera derrota seguida de Chelsea como visitante en la liga, luego de un 2 a 0 visitando a Arsenal y un humillante 4 a 0 frente a Bournemouth. Y la continuidad de Sarri en su primera temporada con el buzo de DT del Chelsea ahora resulta incierta.

"No lo s茅, tendr谩n que preguntarle al club", dijo Sarri, que fue contratado tras dejar al Napoli. "Me preocupa el equipo, estoy preocupado por el desempe帽o, pero mi trabajo siempre est谩 en riesgo, por lo que no me preocupa el club. Tendr铆an que preguntarle al club".

Chelsea no hab铆a perdido por m谩s de cinco goles desde abril de 1991 鈥攗n a帽o antes de la creaci贸n de la Premier鈥, cuando Nottingham Forest lo humill贸 con un 7 a 0.

Una excelente definici贸n de Sterling sorprendi贸 al Chelsea apenas a los cuatro minutos de acci贸n en el estadio Etihad.

"Pienso que arrancamos bien, pero luego recibimos el gol despu茅s de cuatro minutos de forma est煤pida", dijo Sarri. "En ese momento, necesit谩bamos mantenernos en el partido y no fuimos capaces porque cometimos demasiados errores contra los oponentes menos adecuados".

Ag眉ero pudo ampliar la ventaja casi de inmediato, pero fall贸 a de cerca. El portugu茅s Bernardo Silva se abri贸 paso hacia el 谩rea para darle la gran oportunidad al Kun, quien no pudo definir con un tiro demasiado abierto.

El t茅cnico Pep Guardiola se arrodill贸 de frustraci贸n, pero poco despu茅s festejar铆a cuando Ag眉ero compens贸 la pifia de manera sensacional. El delantero encar贸 a Oleksandr Zinchenko afuera del 谩rea antes de mandar un potente remate a los 13 minutos.