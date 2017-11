Afinar la puntería

Newell's los trajo para que hicieran goles. Y están en deuda. Vaya si lo están. Mauro Guevgeozian y Luis Leal sólo convirtieron uno cada uno en las 8 fechas del torneo. Claro, el equipo metió nada más que 5. También por ello, está en un lejano 19º puesto. Y la clave de un equipo para pelear más arriba está precisamente en su efectividad y, sobre todo, en la de los encargados del gol. La primera oportunidad estuvo dada para el uruguayo de apellido armenio, que llegó antes y más entero al inicio del torneo. Ilusionó, más allá de que su único grito fue de penal. Pero debió salir por lesión y hasta perdió el lugar. El portugués entró en su lugar, mostró que podía ganarse la confianza e incluso marcó un buen gol. Pero se erró varios.

El miércoles, el técnico Juan Manuel Llop dijo que le daría una oportunidad más a Leal, que con ella esperaba brindarle confianza a la Pantera para que cuando le quedara la pelota para definir no desperdiciara la ocasión como le pasó en la victoria ante Chacarita y la igualdad en cancha de Patronato.

Claro, tampoco es que Guevgeozian empujara con mucha fuerza porque cuando le tocó entrar en estos partidos ni generó oportunidades de gol.

Obviamente, no son los exclusivos responsables. El equipo no es que los ayuda demasiado, pero al ser los número 9 tienen el "deber" de convertir.

Newell's necesita de sus goles para darle mayor vuelo a las expectativas de triunfar. Y como el DT dijo, hoy les toca jugar a uno por vez porque detrás tienen a tres volantes ofensivos acompañándolos: Sarmiento (marcó ante Chacarita), Torres (gritó ante Olimpo) y Figueroa (no convirtió).

Estos cinco futbolistas serán los que deben darle consistencia al ataque leproso para que esta noche puedan quedarse en el Coloso los tres puntos del partido ante Belgrano.

Claro, en especial Leal porque tendrá la chance desde el minuto inicial. Y lo bien que le vendría a Llop y los suyos que Guevgeozian ingrese y convierta para pedir pista entre los once.

Además de amigarse con el gol, a los puntas les caería de maravillas hacerlo en mayor cantidad. Obvio, no se le piden dos goles a cada uno por partido, pero cada tanto. Es que el Ñuls del torneo pasado tenía especialistas afilados como Nacho Scocco y Maxi Rodríguez, también el Gato Formica, y hasta Héctor Fértoli se había despachado con dos gritos ante Olimpo y con otro frente a Lanús y este año no convirtió, más allá de que tuvo menos chances de jugar.

"Tenemos que ser más efectivos", repitió el técnico tras varios partidos. Eso le permitirá reflejar en la sumatoria de puntos la diferencia que ganó el equipo al no ser muy vulnerado (sólo le marcaron 5 goles). Igual, esto no quiere decir que Newell's desperdició demasiados goles en sus 8 partidos, pero sí es cierto que podría haber gritado algunos más.

No se trata de intranquilidad al definir. Sólo es afinar la puntería para no desperdiciar más chances.